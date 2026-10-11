Микроавтобус с пассажирами упал в море на северо-западе Турции

ДТП с микроавтобусом, в котором ехали пассажиры, произошло в северо-западной части Турции: транспортное средство оказалось в море.

Смертельная авария случилась в Турции, в провинции Балыкесир, в понедельник, информацию о ней распространили турецкие СМИ.

Трагедия произошла в районе Айвалык. У водителя, находившегося за рулем микроавтобуса с пассажирами, случился сердечный приступ Он потерял управление, и машина упала в море.

На момент ЧП в микроавтобусе было десять пассажиров, в том числе один младенец. Всех их, а также водителя, подняли из воды и госпитализировали.

Врачи пытались реанимировать 31-летнего мужчину, но, несмотря на все их усилия, он скончался.

Уточняется, что все пассажиры, в том числе ребенок, были ранены.