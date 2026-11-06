Молодежные активисты Русского географического общества во время палеонтологического похода, организованного в Кабардино-Балкарии, изучили окаменелости древних моллюсков – аммонитов.

Активные участники молодежного клуба Русского географического общества "Альтаир" из Кабардино-Балкарии совершили поход в Черекское ущелье, где изучили аммониты, о событии рассказали организаторы.

Поход был выполнен в рамках проекта "Туризм БЕЗопасности".

Как пояснил глава молодежного клуба РГО в регионе Тенгиз Мокаев, одной из целью мероприятия была тренировка перемещения по пересеченной местности, причем в плохую погоду и поздней осенью. Кроме того, участники отработали навык работы в команде.

"Краеведческой составляющей похода стал поиск следов древнего океана Тетис, в глубинах которого многие миллионы лет назад обитали моллюски, чьи окаменелости находят в горах Кавказа по сей день"

- Тенгиз Мокаев

В походе участвовал и любитель-палеонтолог с многолетним опытом Арсен Башиев. Вместе с ним активисты посетили горный лес у Голубых озер. Там они узнали о геологических особенностях местности, локациях, где можно найти древние окаменелости. Также участникам рассказали об истории морских организмов, которые жили на Земле миллионы лет назад, пишет ТАСС.

По словам Башиева, в Кабардино-Балкарии можно найти аммониты, а точнее их окаменелости, возрастом около 150-200 млн лет.

Проект был реализован при поддержке Министерства курортов и туризма КБР, регионального отделения РГО и молодежного центра РГО Кабардино-Балкарии.