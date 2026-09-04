В дагестанском Каспийске почтили память военнослужащих-пограничников и их семей, ставших жертвами устроенного террористами взрыва в жилом доме.

Памятные мероприятия, посвященные военнослужащим-пограничникам и их родным, погибшим в результате теракта - взрыва жилого дома - 30 лет назад, прошли в Каспийске, рассказали в пресс-службе главы Дагестана.

В сообщении отметили, что ровно 30 лет назад, 16 ноября 1996 года, террористы взорвали девятиэтажный жилой дом №58 на улице Ленина, заселенный семьями военнослужащих Каспийского пограничного отряда. В общей сложности под завалами оказались 106 человек, 67 из них погибли.

Позже на месте, где стоял дом, была размещена стела, открыт сквер. Каждый год 16 ноября здесь проводятся памятные мероприятия.

Глава Дагестана Федор Щукин подчеркнул, что память об этой страшной трагедии служит напоминанием о том, насколько важен каждый день, о том, что нужно беречь друг друга и бороться с терроризмом.

"Прошло три десятилетия, но для родных и близких погибших боль утраты не стала меньше. Вместе с ними мы храним память о тех, чьи жизни оборвались в ту страшную ночь"

- Федор Щукин

Он подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы такие трагические события никогда больше не происходили.