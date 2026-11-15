Глава грузинского правительства ожидает продолжения экономического роста в стране в ближайшие годы. По его словам, это позволит республике войти в перечень стран с высоким уровнем дохода.

Грузия сможет войти в категорию стран с высоким уровнем дохода к 2031-2032 годам на фоне экономического роста и сокращения бедности. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Бизнес-ассоциации – "Бизнес-среда в Грузии: диалог между правительством и бизнесом".

"Если судить по существующим тенденциям и прогнозу Валютного фонда, этот статус мы получим к 2031–2032 годам – такова динамика, которую мы имеем сегодня и на основе которой достижение этого результата возможно"

– Ираклий Кобахидзе

Глава грузинского правительства отметил, что у экономического роста нет никакой ценности, если он напрямую не улучшает уровень жизни людей, и в этом направлении страны уже добилась значительных результатов. В этой связи он обратил внимание на то, что с 2020 года уровень бедности в Грузии сократился в три раза – с 21,3 до 7,1%.

"Лучшим подтверждением всего этого является и статистика подоходного налога, который вырос в несколько раз. Это означает, что наши граждане получают в несколько раз больший доход, и это, естественно, одно из наглядных проявлений экономического роста. За этот период, после 2020 года, бедность преодолели более полумиллиона человек"

– грузинский премьер

Он добавил, что в 2021-2025 годах в республике Южного Кавказа произошел очень высокий средний экономический рост, который составил около 9,5%, и "это является одним из лучших показателей в мире".