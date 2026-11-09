Сегодня в Азербайджане – День национального возрождения. Президент республики сделал публикацию по случаю 17 ноября.

В Азербайджане 17 ноября отмечают День национального возрождения.

Праздник связан с национально-освободительным движением, начатым в стране в ноябре-декабре 1988 года.

17 ноября 1990 года была проведена первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе. Из названия Автономной Республики были исключены слова "советская" и "социалистическая". Исключение этих слов из названия Нахчывана в то время было большим историческим шагом на пути к обретению Азербайджаном независимости.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев сделал первый большой шаг к возрождению национальной государственности. На исторической сессии под председательством Гейдара Алиева обсуждался вопрос о государственных символах Автономной Республики, было принято решение трехцветный флаг в качестве государственного символа.

Затем в Верховный Совет Азербайджана было подано ходатайство о принятии трехцветного флага в качестве государственного флага.

День национального возрождения был учрежден в Азербайджане 17 ноября 1992 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника. На открытке написано: 17 Ноября - Дня национального возрождения. Надпись размещена на фоне синего неба и государственного трехцветного флага Азербайджана.

Также по случаю 17 ноября сделала публикацию первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Слова "17 ноября — Дня национального возрождения" сопровождаются открыткой с праздничным салютом над вечерним Баку.