Главы МИД Ирана и Омана провели встречу, на которой обсудили безопасность морских коридоров и ситуацию с судоходством в регионе.

В Маскате состоялась встреча министра иностранных дел Омана Бадры бен Хамад аль-Бусаиди и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, сообщает МИД Омана.

"Министры <...> обсудили важность обеспечения безопасности морских коридоров и бесперебойного международного судоходства и торговли, а также необходимость сохранения открытыми политических и дипломатических каналов связи"

– МИД Омана

На встрече была подчеркнута важность продолжения ответственных дипломатических усилий и применения подходов, в основе которых лежат диалог, общие интересы и уважение суверенитета государств, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Омана.