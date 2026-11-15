В китайском Шэньчжэне начал работу деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается участие более 2 тыс представителей правительственных и деловых кругов экономик организации.

Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) был официально открыт в Китае.

Отметим, он проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в Шэньчжене накануне 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

В программе первого дня – панельные дискуссии с участием представителей бизнеса. Всего ожидается участие свыше 2 тыс представителей правительственных и деловых кругов экономик АТЭС.

В настоящее время на мероприятие прибыл спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, о чем он сообщил на официальной странице в соцсети Х.

"Прибыл на АТЭС 2026 в Шэньчжэне"

– Кирилл Дмитриев

В своем посте он отметил, что это саммит для диалогов, переговоров, сотрудничества, а также мира и процветания.

Ранее отмечалось, что председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита 18 ноября, где выступит с программной речью. В ней он планирует изложить основные направления дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в новых условиях.

В Кремле уточнили, что президент России Владимир Путин выступит на саммите также 18 ноября, и "изложит оценки Москвы о ситуации в мировом хозяйстве, результаты российской экономики, а также представит российский инвестиционный потенциал".

Кроме того, как рассказали в Пекине, в деловом саммите АТЭС принимают участие не только лидеры РФ и Китая, но еще десяти экономик АТЭС, в том числе Австралии, Канады, Чили, Гонконга, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Таиланда и Вьетнама.

Также в мероприятии примут участие представители 115 компаний из списка Fortune Global 500, руководители нескольких международных организаций и представители бизнес-ассоциаций из России, США, Японии и других государств.

Российскую сторону представят свыше 30 компаний, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.

По итогам саммита участники примут "Шэньчжэньскую инициативу", в ней будут систематизированы и обобщены ключевые предложения, которые далее представят участникам 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в китайском МИД сообщили, что в четверг 19 ноября в резиденции председателя КНР должна состояться встреча лидеров России, США и Китая – Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.