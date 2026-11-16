Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел бы двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, если бы возникла такая возможность.

Американский президент Дональд Трамп встретился бы в двустороннем формате с российским лидером Владимиром Путиным, если бы у него появилась такая возможность. Такое заявление сделал сам глава американского государства.

Представитель СМИ поинтересовался у него, каковы перспективы организации двусторонних переговоров с президентом РФ.

В ответ американский лидер сообщил, что у него нет конкретной информации о том, состоится ли такая встреча.

"Но я бы это сделал, если бы была такая возможность"

- Дональд Трамп

Напомним, что на 19 ноября запланирована встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Она пройдет на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся на этом саммите АТЭС.