Гражданка России, прилетевшая из Турции в московский аэропорт Внуково, привезла с собой украшения из золота с бриллиантами, и не задекларировала их. Теперь ей грозит тюрьма.

Отсутствие таможенной декларации на золотые украшения с бриллиантами может стать причиной уголовного дела в отношении россиянки, прилетевшей из Турции в Москву, об инциденте рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).

"Незадекларированные ющзц3г2овелирные изделия известных брендов стоимостью 4 млн рублей обнаружили внуковские таможенники у 34-летней россиянки, прибывшей из Турции"

- пресс-служба ФТС

Пассажирка проходила через "зеленый" коридор, когда таможенники остановили ее, чтобы провести выборочный контроль. В результате в чемодане женщины нашли элитные золотые украшения: колье Bvlgari в форме змеи, браслет той же фирмы с россыпью камней и часы Panthere de Cartier.

Нарушительница рассказала, что не знала соответствующих таможенных правил. Украшения она купила раньше, в предыдущих поездках за рубеж, исключительно для личного пользования.

Была проведена экспертиза. Оказалось, что украшения – не подделка. При этом на них нашлись следы прежнего использования. Сделаны они были из золота 750-й пробы, а браслет был украшен натуральными бриллиантами.

Может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса - контрабанда стратегически важных товаров. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере миллиона рублей.

В службе посоветовали оформлять декларацию на такие вещи сразу, при вылете из России. Тогда их обратный ввоз не вызовет затруднений.