Таможенные ведомства России и Азербайджана провели встречу в Баку

Сегодня в Баку состоялась встреча российской делегации во главе с заместителем руководителя ФТС Алексеем Тимофеевым и их азербайджанских коллег.

Замглавы Федеральной таможенной службы России Алексей Тимофеев и представители Государственного таможенного комитета Азербайджана провели переговоры в Баку. Об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского ведомства.

В ходе встречи рассматривались перспективы сотрудничества между российским и азербайджанским таможенными органами, а также ускорения процедур, связанных с переходом через границу.

Кроме того, была поднята тема управления грузопотоками по международному транспортному коридору Север-Юг.

Участники переговоров обратили внимание на большое значение дальнейшего расширения обмена информацией и опытом.