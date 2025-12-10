Вестник Кавказа

Таможенные ведомства России и Азербайджана провели встречу в Баку

Таможенные ведомства России и Азербайджана провели встречу в Баку
© Фото: Государственный таможенный комитет Азербайджана
Сегодня в Баку состоялась встреча российской делегации во главе с заместителем руководителя ФТС Алексеем Тимофеевым и их азербайджанских коллег.

Замглавы Федеральной таможенной службы России Алексей Тимофеев и представители Государственного таможенного комитета Азербайджана провели переговоры в Баку. Об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского ведомства.

В ходе встречи рассматривались перспективы сотрудничества между российским и азербайджанским таможенными органами, а также ускорения процедур, связанных с переходом через границу.

Кроме того, была поднята тема управления грузопотоками по международному транспортному коридору Север-Юг.

Участники переговоров обратили внимание на большое значение дальнейшего расширения обмена информацией и опытом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1110 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.