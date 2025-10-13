Вестник Кавказа

В Москве планируют открыть арабский культурный центр

Варка кофе на песке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лига арабских государств ведет переговоры с Россией о создании в Москве культурного центра.

Лига арабских государств (ЛАГ) заинтересована в сотрудничестве с Россией в культурной сфере, сообщил глава представительства ЛАГ в РФ Валид Хамид Шилтаг.

Он отметил, что сейчас идет процесс переговоров по созданию арабского культурного центра в Москве.

Шилтаг отметил, что Лига арабских государств очень заинтересована в открытии центра в российской столице. По его словам, данный шаг значительно укрепит российско-арабские отношения и поможет открыть для российской стороны различные аспекты арабского культурного разнообразия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.