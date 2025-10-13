В Москве планируют открыть арабский культурный центр

Лига арабских государств ведет переговоры с Россией о создании в Москве культурного центра.
Лига арабских государств (ЛАГ) заинтересована в сотрудничестве с Россией в культурной сфере, сообщил глава представительства ЛАГ в РФ Валид Хамид Шилтаг.
Он отметил, что сейчас идет процесс переговоров по созданию арабского культурного центра в Москве.
Шилтаг отметил, что Лига арабских государств очень заинтересована в открытии центра в российской столице. По его словам, данный шаг значительно укрепит российско-арабские отношения и поможет открыть для российской стороны различные аспекты арабского культурного разнообразия.