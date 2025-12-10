Заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в 2026 году в Шымкенте

Глава правительства Казахстана Бектенов пригласил участников ЕАЭС на следующее заседание, которое пройдет в Шымкенте. Там же состоится Digital Forum.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в середине марта 2026 года в Шымкенте, рассказал глава правительства Казахстана Олжас Бектенов.

Как отметил премьер центральноазиатской республики, Астана в следующем году будет председательствовать в ЕАЭС. По словам Бектенова, власти Казахстана осознают ответственность возложенной миссии и предпримут необходимые шаги для развития организации.

"Хочу пригласить вас 26-27 марта 2026 года в город Шымкент на ежегодные мероприятия, очередное заседание Евразийского межправительственного совета и ставший уже традиционным цифровой форум"

– Олжас Бектенов

Сообщается, что площадка для обсуждения цифровизации и современных технологий – Digital Forum – также откроется в Шымкенте.