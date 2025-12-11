Участники пресс-тура по Северному Кавказу обновили канатную дорогу "Мамисона"

Сегодня в преддверии открытия первого горнолыжного сезона на североосетинском горнолыжном курорте "Мамисон" побывали участники пресс-тура по Северному Кавказу, они первыми прокатились по канатной дороге.

Участников пресс-тура для иностранных журналистов, совершающих поездку по трем регионам Северного Кавказа, сегодня в преддверии открытия своего первого в истории зимнего сезона ожидал горнолыжный курорт "Мамисон": они осмотрели трассы и одними из первых прокатились на канатной дороге, рассказал заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

"Канатная дорога "Мамисона" сегодня открылась после плановых регламентных работ, и первыми гостями стали участники международного пресс-тура. Сейчас курорт активно готовится к первому полному горнолыжному сезону"

- Рустам Тапаев

Также журналистам из пяти стран рассказали о перспективах дальнейшего развития новой туристической локации, передает ТАСС.

На курорте уже полным ходом укатывают трассы, завершаются строительные работы в новом большом сервис-центре, а в скором времени здесь заработают кафе, ресторан осетинской кухни и небольшой отель. Точная дата старта горнолыжного сезона пока уточняется – это зависит от погоды и снегопадов, пояснили в пресс-службе курорта.

Ранее представители иностранных СМИ побывали в Чечне, где приняли участие в церемонии вручения XII международной премии "Золотое перо", а также ознакомились с местными достопримечательностями. Завтра участникам пресс-тура предстоит обзорная экскурсия по Владикавказу и встреча с руководством Северной Осетии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в поездке по Кавказу принимают участие журналисты телеканала "Аль-Машхад" (ОАЭ), информационного агентства "Cиньхуа" (Китай), информационного агентства "Анадолу" (Турция), газеты "Аргументы недели. Узбекистан" и информационного агентства "Казинформ" (Казахстан). Задача тура - показать гостям настоящий Северо-Кавказский федеральный округ страны, с его экономическим развитием, туристическим потенциалом и культурным разнообразием.