Гости из пяти стран увидят туристический потенциал Кавказа

Журналисты из ОАЭ, Китая, Турции, Казахстана и Узбекистана сегодня отправились в пресс-тур по трем регионам Северного Кавказа: им предстоит увидеть мечеть "Сердце матери", Башню Согласия и курорт "Мамисон".

На Северном Кавказе сегодня стартовал пресс-тур для журналистов из пяти стран, которым предстоит воочию оценить инвестиционный и туристический потенциал трех регионов СКФО, сообщила руководитель проекта "Это Кавказ" Дарья Черняховская.

"В программе пресс-тура, который пройдет по Чечне, Ингушетии и Северной Осетии - встречи с главами регионов, посещение инфраструктурных и туристических объектов, среди которых - мечеть "Сердце матери" в Грозном, Башня Согласия в Ингушетии и всесезонный курорт "Мамисон" в Северной Осетии"

- Дарья Черняховская

В поездке принимают участие журналисты телеканала "Аль-Машхад" (ОАЭ), информационного агентства "Cиньхуа" (Китай), информационного агентства "Анадолу" (Турция), газеты "Аргументы недели. Узбекистан" и информационного агентства "Казинформ" (Казахстан), передает ТАСС.

Задача тура - показать гостям настоящий Северо-Кавказский федеральный округ страны, с его экономическим развитием, туристическим потенциалом, культурным разнообразием – показать повседневную жизнь людей.

"Сегодня Кавказ – один из ключевых внутренних туристических брендов России, такой тур важен для привлечения туристов и инвесторов"

- директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников.

Пресс-тур продлится до 13 декабря.