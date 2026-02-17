В Чечне до конца года вырастет новый жилой комплекс

В Шелковском районе Чечни до конца года будет сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 700 квартир – это будут высотные дома в новом микрорайоне с удобной современной инфраструктурой.

Уже до конца текущего 2026 года в Шелковском районе Чечни будет сдан в эксплуатацию новый микрорайон - жилой комплекс "Новый Терек", сообщает ЧГТРК "Грозный".

"Масштабный проект предусматривает возведение более 700 квартир в семи- и девятиэтажных домах в микрорайоне с современной инфраструктурой и всеми условиями для комфортной жизни. Работы идут с опережением установленного графика"

На строительной площадке уже полным ходом идут монолитные работы – возводятся фундаменты будущих высоток, идет кладка стен и внутренних перегородок в части из возводящихся домов. Параллельно с этим специалисты готовят инфраструктуру для подключения инженерных сетей, передает портал "Это Кавказ".

Строится новый жилой комплекс в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", говорится в сообщении.