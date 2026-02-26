Афганистан закончил ответную операцию против Пакистана

На границе Афганистана и Пакистана (линия Дюранда) 26 февраля вспыхнули бои. Стороны обменялись ударами и опубликовали данные о потерях.

Кабул официально подтвердил завершение контрмер против военных Исламабада. Как сообщает афганское министерство обороны, ответная операция была осуществлена накануне вечером.

"В полночь по приказу начальника штаба (ВС) исламского эмирата боевые действия были прекращены"

— минобороны Афганистана

Афганские военные подтвердили, что вечерняя операция 26 февраля стала ответом на обстрелы пакистанской стороны, в результате которых погибли мирные жители. Наступление началось в 20:00 (18:30 мск) и охватило шесть приграничных провинций, включая Нангархар, Кунар, Хост и Пактию.

Минобороны Афганистана подвело итоги четырехчасового столкновения с пакистанскими войсками. В ведомстве рапортуют о захвате двух баз и 19 постов. Еще четыре поста, по этим данным, были оставлены самими пакистанскими военными. Афганская сторона насчитала 55 погибших у противника, а также сообщает о захвате пленных и арсенала (танк, тяжелое вооружение).

По официальным данным, среди военных со стороны Афганистана было насчитано 8 погибших и 11 раненных. В то же время афганская сторона возлагает на Пакистан ответственность за обстрел лагеря беженцев в Нангархаре, в результате которого пострадали 13 гражданских.

Боевые действия на пакистано-афганской границе возобновились 26 февраля. Кабул объявил о начале военной операции, назвав ее ответом на недавние авиаудары Исламабада по своей территории. В свою очередь, пакистанские власти отчитались о результатах ответных мер, в ходе которых удалось ликвидировать более 130 афганских военнослужащих и вывести из строя около 80 единиц военной техники противника.