Пакистан объявил о войне с Афганистаном

В пакистанском оборонном ведомстве заявили о начале военных действий против правительства талибов в Афганистане.

Исламабад и Кабул теперь находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния, такое заявление сделал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Чаша нашего терпения переполнена. Теперь это открытая война между нами и вами"

– Хаваджа Асиф

Он отметил, что в военные хорошо изучили своего противника и осведомлены о всех его слабых сторонах, поскольку Пакистан и Афганистан являются соседями.

Асиф обвинил правительство талибов, находящееся в Кабуле, в поощрении терроризма и ущемлении населения, а также заявил о том, что Афганистан "превратился в колонию Индии".

"Они лишили собственный народ основных прав человека. Они отняли права, которые ислам гарантирует женщинам"

– Хаваджа Асиф

Напомним, накануне на пакистано-афганской границе начались бои. В Кабуле заявили, что начали военную операцию в ответ на авиаудары Пакистана. По сообщениям СМИ, в настоящее время столкновения на границе продолжаются. Так, около 11:00 по московскому времени афганские войска атаковали военную базу Пакистана у города Наушера.

В Афганистане атаку со стороны Пакистана назвали "актом провокации" и сообщили о гибели десятков мирных жителей в ее результате.