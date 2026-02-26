Поставки электроэнергии из России в Грузию достигли рекордного значения

В январе 2026 года грузинский импорт электроэнергии из РФ превысил показатель прошлого года почти в 42 раза, впервые приблизившись к показателям марта 2022 года.

Грузинский импорт электроэнергии в январе текущего года из России увеличился почти в 42 раза. Об этом сообщают данные Национальной службы статистики Грузии.

Месячная стоимость поставок за первый месяц 2026 года составила $7,95 млн, что превышает январский импорт прошлого года в 41,9 раз, а декабрьский в 1,7 раз. Эти значения являются рекордными за последние четыре года торгово-экономических отношений между Россией и Грузией, последний раз подобные цифры были зафиксированы в марте 2022 год, когда сумма поставок составила $8,4 млн.

За весь 2025 год Россия поставила в Грузию электроэнергии на $11,5 млн, что на 8% меньше, чем в 2024 году.

Поставки электроэнергии не ограничились российским рынком. Грузия впервые с 2021 года импортировала электроэнергию из Турции, сумма поставок составила $10,2 млн. Также поставки были реализованы Арменией ($4 млн) и Азербайджаном ($280 тыс).