Перспективы сотрудничества в экономике обсудили Тбилиси и Анкара

Глава Минэкономики Грузии пообщался с министром торговли Турции. Стороны поговорили на разные темы, в том числе о перспективах дальнейшего всеобъемлющего сотрудничества.

В Кахети 26 февраля провели встречу глава Минэкономики Мариам Квривишвили и министр торговли Турции Омер Болат. Об этом рассказали в грузинском министерстве.

Она состоялась в рамках VII трехстороннего бизнес-форума Грузия-Турция-Азербайджан.

Одной из обсуждаемых тем стало развитие дальнейшего экономического сотрудничества по различным направлениям.

Как отмечается, министры положительно оценили двустороннее сотрудничество в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, туризме и других сферах.

Кроме того, затрагивались новые приоритеты экономического взаимодействия, в том числе сотрудничество в секторе гражданской авиации.

Помимо этого, Квривишвили и Болат поговорили о крупных транспортно-инфраструктурных проектах, реализация которых значительным образом конкурентоспособность Среднего коридора и будет способствовать привлечению дополнительных грузов.

Стороны отметили и важность проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который планируется ввести в эксплуатацию в ближайшем будущем. Они коснулись также сотрудничества в сфере наземного и морского транспорта. Особое внимание было уделено взаимодействию в туристической сфере.