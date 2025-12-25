Мария Захарова: Россия полностью урегулирует вопрос о катастрофе самолета AZAL

Официальный представитель МИД России заявила о том, что Москва собирается полностью решить все оставшиеся вопросы, которые касаются катастрофы самолета азербайджанских авиалиний.

Россия займется урегулированием всех нерешенных вопросов по теме авиакатастрофы самолета AZAL, которая произошла в декабре 2024 года, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что этот вопрос был поднят на обсуждение президентами РФ и Азербайджана в ходе встречи 9 октября 2025 года в Душанбе.

"Мы (Россия) последовательно работаем над выполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств"

— Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что по этой линии Москва ведет себя всегда подчеркнуто уважительно.

Также РФ передала подробную информацию 9 декабря 2025 года в Баку в ходе встреч на уровне заместителей глав МИД и в рамках встреч с послом Азербайджана 29 декабря 2025 года и 12 февраля 2026 года, упомянула Захарова.

"Мы стремимся перевернуть эту трагическую страницу в отношениях, но память о трагических событиях, о людях, которые погибли, она безусловно останется. Мы всегда будем помнить об этой трагедии"

— Мария Захарова

Кроме того, она подчеркнула, что с азербайджанской стороны имеется взаимопонимание, что двусторонние контакты высокого уровня в ближайшее время будут продолжены.