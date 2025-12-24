МИД РФ: Катастрофа AZAL в Актау – общая для всех трагедия

В МИД РФ дали комментарии относительно годовщины крушения азербайджанского самолета под Актау. Мария Захарова заявила о том, что это общее горе для всех, кто так или иначе имел отношение к трагедии.

Сегодня исполнился год со дня крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", и эта трагедия стала общей для нас всех - такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всецело разделяем боль, скорбь всех тех, кто потерял своих родных и близких. В Грозном с участием посла Азербайджана и руководства Чеченской республики был открыт памятник погибшим"

— Мария Захарова

Она также сказала, что жертвами этой трагедии были граждане Азербайджана, Казахстана, России, Кыргызстана, поэтому боль от нее является общей для этих стран.

Кроме того, Мария Захарова отметила, что РФ рассчитывает на скорое завершение расследования катастрофы, начатое Казахстаном, а также выразила надежду на то, что Москва и Баку закроют все оставшиеся вопросы.