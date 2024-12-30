В Азербайджане вспоминают жертв крушения самолета AZAL под Актау

Год назад, 25 декабря 2024 года, произошла страшная трагедия – при аварийной посадке недалеко от казахстанского Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", выполнявший авиарейс из Баку в Грозный.

Ровно год назад, 25 декабря 2024 года, все постсоветское пространство было потрясено страшной новостью: пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2 8243 по маршруту Баку-Грозный, совершил аварийную посадку и разрушился в 3 км от города Актау в Казахстане.

Как потом установила государственная комиссия под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова, созданная по поручению президента страны Ильхама Алиева, при подлете к аэропорту Грозного самолет получил повреждения в результате обстрела, командир корабля изменил курс и повел воздушное судно в аэропорт Актау в Казахстане. Всего на его борту находилось 67 человек.

Благодаря героическим действия экипажа при аварийной посадке были спасены 26 пассажиров - 14 граждан Азербайджана, 9 граждан России, трое граждан Кыргызстана. При этом погибли три члена экипажа - пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева - а также 36 пассажиров: 23 гражданина Азербайджана, 7 граждан России и 6 граждан Казахстана.

Президент России Владимир Путин провел тогда экстренный телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выразив азербайджанскому коллеге соболезнования в связи с крушением самолета.

26 декабря в Азербайджане был объявлен траур. За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана". Выжившие члены экипажа Зульфигар Асадов и Айдан Рагимли награждены орденом "Рашадат" I степени.

Расследование катастрофы

По факту происшествия в Генеральной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело и совместно с соответствующим органом Казахстана начато расследование.

Буквально через два дня стало известно, что самолет неоднократно пытался приземлиться в Грозном, в то время как столица Чечни, а также города Моздок и Владикавказ были атакованы беспилотниками. Российские средства ПВО отражали нападения, и гражданский авиалайнер попал в зону их действия.

Путин снова созвонился с Алиевым и, разъяснив ситуацию, принес повторные извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил соболезнования семьям погибших.

В ходе разговора с президентом РФ азербайджанский лидер подтвердил, что самолет подвергся внешнему воздействию, из-за которого тот потерял управляемость. Факт внешнего воздействия подтверждают наличие множественных отверстий в корпусе самолета, ранения пассажиров и экипажа, а также свидетельства выживших в авиакатастрофе, подчеркнул президент Азербайджана.

По указанию российского президента Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье 263 УК ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Начались первичные следственные действия, к работе подключились сотрудники азербайджанской Генпрокуратуры, работавшие в Чечне, где они проводили совместную с Генпрокуратурой РФ и СКР проверку. Затем к расследованию подключились и профильные службы Казахстана, работавшие на месте крушения авиалайнера.

В первые дни после катастрофы было много противоречивой информации о произошедшем – спорили о том, почему уже поврежденный самолет, который не приняли в Грозном из-за режима "Ковер", введенного в ходе атаки украинских беспилотников, был отправлен в казахстанский Актау через все Каспийское море. Звучало немало резких слов, негативных прогнозов, однако во имя сохранения партнерских отношений удалось прийти к взаимопониманию и выработать единую позицию. Это стало возможным, благодаря людям, искренне ратующим за дружбу с Азербайджаном и понимающим его значение для России.

Заявление Путина в Душанбе

Точку в разногласиях поставила встреча лидеров двух стран, прошедшая 9 октября в Душанбе, которую российский президент начал с наиболее чувствительной темы – с авиационной трагедии, которая произошла в небе Казахстана.

"Следствие заканчивается, и сейчас можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник… Вторая причина - технический сбой самой системы ПВО России. Две ракеты, которые были выпущены, взорвались в нескольких метрах, и поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими боевыми элементами, а, скорее всего, обломками самих ракет"

- Владимир Путин

Пилот воспринял это, как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых "черных ящиках". Ему было предложено совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом в Казахстан, пояснил российский президент.

Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц.

"Конечно, эти слова, связанные с этой трагедией, направленные на поддержку, моральную поддержку семей, в таких случаях не решают главную проблему – не вернуть к жизни людей, которые ушли из жизни в результате трагедии. Но наш долг… дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины"

- Владимир Путин

Память о погибших

Членов экипажа разбившегося пассажирского самолета Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокуму Алиеву похоронили в Баку на II Аллее почетного захоронения, где были установлены их бюсты, а рядом с могилами героев – памятная табличка. В Актау неподалеку от места крушения самолета тоже открыли монумент в честь погибших и памятник членам экипажа самолета, которые сумели провести жесткую посадку.

Погибших похоронили, раненых лечат. В спасении оставшихся в живых после крушения самолета в Актау огромную роль сыграли власти и народ Казахстана, за что они заслужили особую благодарность спасенных и руководства Азербайджана и РФ. Однако трагедия не забыта: в Казахстане продолжается всестороннее расследование крушения, и окончательный отчет будет обнародован уже скоро, после его завершения. Российская сторона тоже оказывает все необходимое содействие ходу расследования. Предварительный отчет по катастрофе с самолетом "Азербайджанских авиалиний" был опубликован 4 февраля.

Словом, работа ведется и диалог поддерживается на всех уровнях. Сегодня уже понятно, что объективное профессиональнее расследование позволит выявить все истинные причины трагедии.

А пока остается память: президент Азербайджана сегодня поделился в своих аккаунтах в социальных медиа публикацией в связи с первой годовщиной крушения самолета.

Накануне в Грозном открыли мемориальную плиту, посвященную жертвам авиакатастрофы с азербайджанским самолетом – памятник был открыт в преддверии годовщины трагедии в сквере имени Гейдара Алиева.