Последние дни декабря в Азербайджане и Чеченской республике были объявлены днями траура из-за трагедии, сучившейся 25 декабря, когда потерпел крушение самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный. Сохранят ли Россия и Азербайджан союзнические отношения после авиакатастрофы?

На борту находилось 67 человек, 29 из которых удалось выжить, благодаря героическим действиям экипажа. Жертвами катастрофы стало 38 человек – граждане России, Азербайджана и Казахстана.

Сразу после трагедии

В первые дни после катастрофы было много противоречивой информации о произошедшем, в частности о том, почему уже поврежденный самолет, который не приняли в Грозном из-за режима «Ковер», введенного в ходе атаки украинских беспилотников, был отправлен в казахстанский Актау через все Каспийское море. Звучало немало резких слов, негативных прогнозов.

Однако во имя сохранения партнерских отношений удалось прийти к взаимопониманию и выработать единую позицию. Это стало возможным, благодаря людям, искренне ратующим за дружбу с Азербайджаном и понимающим его значение для России.

© Фото: МЧС Казахстана

Как ведется расследование причин катастрофы?

Погибших похоронили, раненых лечат. В спасении оставшихся в живых после крушения самолета в Актау огромную роль сыграли власти и народ Казахстана, за что они заслужили особую благодарность спасенных и руководства Азербайджана и РФ.

Большую работу эксперты из Казахстана, России и Азербайджана ведут в Актау.

Сотрудники азербайджанской Генпрокуратуры вместе с российскими коллегами работают в Грозном, пытаясь выявить все нюансы. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допросил и гражданских, и военных специалистов.

Как ведется диалог?

Крайне важно, что президент России Владимир Путин звонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, приносил искрение извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, несколько раз выражал глубокие соболезнования семьям погибших и желал скорейшего выздоровления пострадавшим.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Словом, работа ведется и диалог поддерживается на всех уровнях. Сегодня уже понятно, что объективное профессиональнее расследование позволит выявить все истинные причины трагедии.

Уровень доверия между сторонниками сотрудничества и продолжения дружественных отношений достаточно высок, и очевидно, что две страны способны вместе решать возникающие проблемы. На это надеются и в России, и в Азербайджане, причем как представители государственных структур, так и простые люди, между которыми налажены теснейшие связи - и семейные, и культурные.

© Фото: МЧС Казахстана

Чего хотят «третьи силы»?

На фоне трагедии ожидаемо активизировались «третьи силы», в интересах которых - снижение уровня российско-азербайджанских отношений. Однако несмотря на несколько провокативных шагов, их усилия ни к чему не привели.

Рассорить два народа, действительно, непросто: настолько сильно переплетены они духовно, настолько связаны экономически.

Исходя из этого, хочется верить, что установление причин трагедии и решение возникших проблем на основе международного права в конечном счете позволит еще больше укрепить отношения России и Азербайджана.

Народ России принял трагедию как собственную, и мы вместе с народом Азербайджана оплакиваем погибших.