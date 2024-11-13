Вестник Кавказа

Азербайджанские эксперты примут участие в считывании черных ящиков в Бразилии

Азербайджанские эксперты примут участие в считывании черных ящиков в Бразилии
© Фото: МЧС Казахстана
Представители Азербайджана примут непосредственное участие в расшифровке черных ящиков потерпевшего крушение самолета Embraer, которая будет происходить в Бразилии. Будут участвовать в процессе и привлеченные Баку международные эксперты.

Доставка и считывание черных ящиков разбившегося в авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании AZAL в Бразильский центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) будет производиться при непосредственных сопровождении и участии экспертов из Азербайджана, рассказали в Минцифрового развития и транспорта республики.

В ведомстве пояснили, что участниками процесса станут также привлеченные азербайджанской стороной международные эксперты, которые специализируются в этой сфере. Таким образом удастся достичь того, чтобы расследование велось полностью прозрачно и по международным стандартам.

"Этот шаг также позволит избежать возможных сомнений в объективности расследований авиационных происшествий и повысить доверие к результатам для международного сообщества. Непосредственное участие азербайджанских экспертов и сопровождение международных экспертов еще больше повысят полноту и точность расследования"

– министерство

В заявлении также обращается внимание на отличные технические возможности CENIPA по расследованию авиакатастроф.

"Центр оснащен современным оборудованием и имеет сертифицированные на международном уровне лаборатории по расшифровке данных"

– министерство

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