Вестник Кавказа

Черные ящики разбившегося самолета AZAL отправят на расшифровку в Бразилию

Черные ящики разбившегося самолета AZAL отправят на расшифровку в Бразилию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, кто будет расшифровывать черные ящики потерпевшего крушение над Актау самолета "Азербайджанских авиалиний". Было принято решение передать их в Бразилию.

Бортовые самописцы самолета Embraer авиакомпании AZAL, разбившегося при выполнении рейса Баку-Грозный, передадут в бразильскую организацию, сообщает Минтранс Казахстана.

"Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной-производителем воздушного судна Embraer"

– министерство

В ведомстве пояснили, что соответствующее решение было принято согласно Приложению 13 Чикагской конвенции, которую Казахстан ратифицировал в 1992 году. Из этого документа следует, что государство, которое ведет расследование, обеспечивает считывание записей черных ящиков и выносит решение о том, в какой именно стране будет производиться расшифровка.

Кроме того, место для дешифровки выбиралось с учетом рекомендации ИКАО, а также на основании консультаций с Москвой и Баку (точнее, с авиавластями обеих стран).

Уточняется, что в CENIPA есть все необходимое оборудование, лаборатория центра прошла сертификацию.

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