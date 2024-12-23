Вестник Кавказа

Ильхам Алиев подтвердил факт внешнего воздействия на самолет AZAL

Ильхам Алиев подтвердил факт внешнего воздействия на самолет AZAL
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путины президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что самолет Азербайджанских авиалиний, разбившийся под Актау, подвергся внешнему воздействию, из-за которого тот потерял управляемость.

Самолет авиакомпании Азербайджанских авиалиний (AZAL) подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что воздушное судно потеряло управляемость и было направлено в казахстанский Актау и что благодаря героизму и профессионализму пилотов самолет удалось аварийно посадить на суше.

Факт внешнего воздействия подтверждают наличие множественных отверстий в корпусе самолета, ранения пассажиров и экипажа, а также свидетельства выживших в авиакатастрофе, подчеркнул президент Азербайджана.

В ходе разговора он передал, что по инициативе Баку была создана группа международных экспертов, которая займется всесторонним расследованием причин и обстоятельств трагедии под Актау. В связи с этим стороны обозначили, что следствие будет проводиться абсолютно прозрачно и общественность будет получать всю необходимую информацию.

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