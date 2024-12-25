Непогода накроет Ставрополье в канун Нового года

Северо-западные районы Ставропольского края встретят Новый год в условиях непогоды. В регионе даже объявили штормовое предупреждение и попросили жителей оставаться дома.
Штормовое предупреждение на 31 декабря объявили в северо-западных районах Ставропольского края из-за плохой погоды, рассказали в местном МЧС.
На территории края возможно образование гололедицы и налипания снега на конструкции.
«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, нарушением работы коммунальных служб и систем жизнеобеспечения населения»
- МЧС Ставропольского края
Ведомство просит местных жителей быть осторожными во время прогулок по улицам, а по возможности и вовсе отказаться от них.