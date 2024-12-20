Как пережить Новый год, не навредив здоровью?

Новый год подразумевает обильный стол. Но как не превратить новогодние и рождественские праздники в бесконечный «марафон обедов»? Что советуют диетологи?

Как не передать за столом?

Новый год и Рождество — праздники, когда многие едят вне дома чаще, чем обычно. Обычно в гостях люди съедают большие порции, чем дома. Поскольку праздничный стол — это всегда компания, и на предложение попробовать как можно больше блюд ответ «нет» обычно не принимается, то стоит заранее решить для себя, откажетесь ли вы от закуски или, например, от десерта. Также можно попросить хозяев уменьшить порцию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не ешьте в промежутках

Если не можете отказаться от перекусов, ориентируйтесь на выбор продуктов и блюд с низким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, а если вы переусердствовали за обедом, то ужин должен быть совсем легким.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Изучите меню заранее

Когда вы едите в ресторане, лучше заранее проверить меню на его сайте. Часто там размешена информация о пищевой ценности блюд. Таким образом вы сможете определиться с выбором именно того, что подходит именно вам, не ориентируясь на советы других.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О чем можно попросить официанта?

Внимательно изучив блюдо, которое вы для выбрали, можно опросить внести в него некоторые изменения. Например, заменить картофель-фри на печеный картофель, салат или овощи. Также можно попросить, чтобы в ваше блюдо не добавлялось лишнего сыра, сливочного масла, майонеза и других заправок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие блюда выбрать?

Диетологи советуют употреблять нежирные куски мяса, а также ограничить потребление красного мяса. Предпочтение отдается рыбе, курице, индейке и овощам. Обедая или ужиная в ресторане, лучше избегать жареных блюд, блюд из теста или блюд с тяжелыми соусами на основе сыра и сливок. Десерты на фруктовой основе приветствуются.

Чем хороша индейка?

Индейка или курица традиционно украшают новогодний или рождественский стол. Это нежирное мясо хорошо есть с овощами. Кроме того, мясные закуски имеют высокое содержание жира и соли, что влияет на кровяное давление и усиливает жажду, вынуждая потреблять больше алкогольных и/или сладких напитков, которые обычно стоят на столе в праздники.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем хороши овощи?

Употребление хорошей порции овощей (без масла и других жирных соусов) обеспечит организм витаминами, минералами, клетчаткой и не позволит наполнить тарелку вредной едой.

Пить или не пить?

Умеренное потребление алкоголя это 15 г в день для женщин и людей старше 60 лет и 30 г для мужчин. Если выпивать больше, то алкоголь нанесет вред здоровью. Также стоит остерегаться сладких безалкогольных напитков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альтернатива застолью

В праздники мы встречаемся с родственниками и друзьями за накрытым столом. Но есть и другие варианты, как провести время в компании: прогулки, выезд на природу, однодневные походы, рыбалка и приготовленная на костре уха. Такие праздники принесут больше пользы не только физическому, но и ментальному здоровью.