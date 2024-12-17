Что надеть на Новый год 2025: тренды, цвета и знаки зодиака

Что надеть на Новый год - один из самых важных вопросов, которые задают себе те, кто собирается отмечать праздник. Хочется выглядеть красиво и стильно, и при этом подобрать одежду так, чтобы она принесла удачу и процветание в Новом году. Как одеться на Новый год, каким цветам стоит отдать предпочтение и в чем встречать праздник по знаку зодиака?

Одежда на Новый год 2025

Где бы вы ни планировали встречать Новый год, в кругу семьи или друзей, дома, в гостях или на курорте, среди заснеженных гор или на берегу теплого океана, одежда во многом определяет настроение и задает тон торжеству. Поэтому наряд, который вы собираетесь надеть на Новый год, должен быть одновременно праздничным и комфортным, а чувствовать себя в нем вы должны уверенно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В какой одежде встречать Новый год?

Вне зависимости от того, какую одежду вы выберите для того, чтобы блистать на новогоднем торжестве 2025, она должна быть как минимум чистой, и хорошо, если есть возможность надеть что-то новое. Дело в том, что китайцы, которые огромное значение придают празднованию Нового года и чьи традиции мы во многом заимствуем последние десятилетия, стараются к Новому году купить новую одежду, поскольку она символизирует новое начало, которое принесет удачу в грядущем году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новогодние тренды 2025

В какой одежде встречать Новый год ежегодно диктуют модные тренды. Среди новогодних трендов 2025 можно выделить следующие ткани:

бархат

атлас

шелк

фатин

шифон.

Необязательно весь новогодний наряд должен состоять из шелка. Одного шелкового аксессуара, например, топа для женщин и шейного платка для мужчин будет достаточно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пайетки, бахрома и блестящие образы - тоже актуальны для празднования Нового года 2025. Чтобы сбалансировать сверкающую вычурность наряда, можно дополнить его:

нюдовым макияжем

спокойной, почти повседневной прической

и даже спортивной обувью.

Например, к платью из пайеток можно подобрать классический или оверсайз-пиджак и простую обувь без каблука: балетки, стильные кеды или лоферы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое платье надеть на Новый год 2025?

Платье для празднования наступающего года может быть любого фасона. В данном случае все зависит от вкусов и предпочтений. Самое главное - платье должно:

хорошо сидеть. Даже оверсайз-модели не должны искажать пропорции тела и не быть чрезмерными

быть удобным. Новый год - активное время. Даже если вы не собираетесь идти на вечеринку, вам все равно придется тянуться через стол, чтобы чокнуться бокалами с гостями, заглядывать под елку в поисках подарков, а также делать фото в самых разных позах.

соответствовать настроению и самоощущению. Если вы, например, никогда в жизни не носили обтягивающее платье-футляр или платье в стиле Кэрри Брэдшоу, то лучше заранее его купить и походить в нем, чтобы понять, насколько оно гармонично смотрится на вас.

быть из качественной ткани. Для любой вещи, и особенно для новогоднего платья важно, чтобы оно было пошито из качественной ткани. Лучше всего - натуральные ткани или с минимальным добавлением синтетических материалов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие цвета надеть на Новый год?

Новый год и цвет одежды - вопрос колоссальной важности. Многие верят (эта традиция тоже пришла к нам из Китая) что цвет одежды на Новый год определяет то, каким будут следующие 365 дней. Несмотря на то, что Китайский Новый год 2025 наступит лишь 29 января, многие его традиции будут соблюдаться во время привычного для нас празднования 31 декабря. Итак, цвета на Новый год 2025 согласно китайским обычаям, это:

красный, который символизирует счастье и страсть. Считается, что красный цвет на Новый год приносит удачу и отпугивает злых духов

желтый цвет на Новый год обеспечит процветание, подарит надежду наделит властью

зеленый цвет выбирают те, кто хочет оставаться здоровым и благополучным, а также жить в гармонии

золотой - это слава, благородство, процветание и удача.

Кроме китайской традиции на выбор цвета новогодней одежды влияют современные тренды. В рамках цветовой модели Pantone, 2025 - год цвета ”мокко-мусс”, поэтому на Новый год можно смело одеваться в наряды теплой коричневой палитры, куда входят и кремовый, и карамельный, и бежевый и даже темно-рыжий цвета.

Черный цвет на Новый год 2025 тоже актуален, как и яркий бордовый, розовый, белый и фиолетовый. В любом случае, какой бы цвет одежды вы ни выбрали, главное, чтобы он вам нравился, соответствовал вашему цветотипу и дарил радость.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем встречать Новый год в стиле 1990-х?

Выбор новогоднего наряда на тематическую новогоднюю вечеринку, воспроизводящую эпоху, которая закончилась всего 30 лет назад, велик. Обратите внимание на:

приталенные и облегающие свитера, топы и футболки

джинсы с низкой посадкой

клетчатые и джинсовые рубашки

обувь с острыми и квадратными носами

блузы, джемперы и колготки ярких цветов

анималистические принты: леопард, зебра, тигр и т.д.

Новогодний имидж в стиле 1990-х также дополнят яркий макияж и сложная прическа с начесом.

Одежда на Новый год в стиле СССР

Советский стиль одежды отличала строгость и аккуратность. Приталенные платья и длинные юбки, юбки-колокольчики и широкие пояса, шифоновые рубашки и расклешенные брюки - все это можно надеть на празднование советского Нового года. Что касается новогоднего макияжа в стиле СССР, то здесь стоит обратить внимание на перламутровые тени для глаз, нарочито яркие стрелки и помаду неярких оттенков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что надеть на Новый год 2025 мужчине?

Новогодний наряд для мужчин должен быть элегантным. Мятые рубашки, дырявые футболки и изношенную обувь не стоит включать в список возможной одежды на празднование Нового года 2025. В этом году лучшим выбором для мужчин остаются классические брюки из хорошей ткани, приталенные и свободного кроя рубашки, классические джемпера с геометрическим принтом. Новогодний образ мужчины хорошо дополнит аккуратная стрижка и приятный ненавязчивый парфюм.

Что надеть на Новый год по знаку зодиака?

Несмотря на то, что Новый год 2025 жители планеты будут встречать под влиянием ретроградного Марса и Юпитера, это совершенно не повод отказываться от веселья. Чтобы снивелировать возможное негативное влияние ретроградных планет, а также привлечь удачу в грядущем году, астрологи дают рекомендации по поводу того, как одеться на Новый год каждому из знаков зодиака.

© Фото: Jean Ignace Isidore Gérard Grandville/Public domain

Смелым и отважным Овнам в качестве новогоднего наряда можно выбрать платье красного или бордового цвета, которое подчеркнет их волевую и независимую натуру.

в качестве новогоднего наряда можно выбрать платье красного или бордового цвета, которое подчеркнет их волевую и независимую натуру. Предпочитающие комфорт и элегантность Тельцы в качестве одежды на Новый год 2025 могут выбрать приталенное платье с длинными рукавами в нюдовых оттенках.

в качестве одежды на Новый год 2025 могут выбрать приталенное платье с длинными рукавами в нюдовых оттенках. Черное платье, одновременно скромное и притягательное, подойдет для Близнецов , которые стремятся соблюдать традиции и в то же время постоянно открывать новое.

, которые стремятся соблюдать традиции и в то же время постоянно открывать новое. Надежные и любящие Раки могут встречать 2025 год в любом наряде, который подчеркнет их склонность к романтике: все оттенки розового и белого - идеальный выбор для этого знака зодиака на новогоднюю вечеринку.

могут встречать 2025 год в любом наряде, который подчеркнет их склонность к романтике: все оттенки розового и белого - идеальный выбор для этого знака зодиака на новогоднюю вечеринку. Яркие и независимые Львы любят удивлять. Сочные бордовые и золотистые оттенки, наряды в пайетках и блестках - самое то для Львов.

любят удивлять. Сочные бордовые и золотистые оттенки, наряды в пайетках и блестках - самое то для Львов. Девам -перфекционистам и любителям порядка стоит обратить внимание на ткани и текстуры: бархат, шелк и атлас, а также анималистичные принты.

-перфекционистам и любителям порядка стоит обратить внимание на ткани и текстуры: бархат, шелк и атлас, а также анималистичные принты. Обаятельным и уравновешенным Весам можно встречать Новый год 2025 в любом наряде, который им по душе, при этом особое внимание уделив элегантной обуви и стильным аксессуарам.

Харизматичным Скорпионам , обладающим особенным магнетизмом, следует выбирать одежду на Новый год, в которой они будут чувствовать себя уверенно и неотразимо. Платье в стиле Гэтсби, с пайетками и бахромой, а также жемчужное ожерелье - это ваш выбор, если вы Скорпион.

, обладающим особенным магнетизмом, следует выбирать одежду на Новый год, в которой они будут чувствовать себя уверенно и неотразимо. Платье в стиле Гэтсби, с пайетками и бахромой, а также жемчужное ожерелье - это ваш выбор, если вы Скорпион. Стрельцам -авантюристам и любителям веселья в Новый год 2025 стоит обратить внимание на неожиданные детали наряда, которые подчеркнут их личность, например сверкающий молочный топ с яркой мини-юбкой.

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подойдет элегантный новогодний наряд: пиджак-оверсайз с приталенным платьем бежевых оттенков или бархатный брючный костюм в коричневом цвете. Оптимистичные и самодостаточные Водолеи , наряжаясь на Новый год, могут себе позволить яркие цвета и смелые формы. Блестящие джинсы с шифоновой блузкой шоколадного цвета и крупные серьги - один из вариантов наряда для Водолея.

, наряжаясь на Новый год, могут себе позволить яркие цвета и смелые формы. Блестящие джинсы с шифоновой блузкой шоколадного цвета и крупные серьги - один из вариантов наряда для Водолея. Креативным Рыбам, полагающимся на свою интуицию, следует обратить внимание на новогодний гламур: бархатное приталенное платье, красное, темно-синее или насыщенно-зеленое, может стать отличным выбором на Новый год 2025.