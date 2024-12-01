Как отметить Новый год одному?

Празднование Нового года - традиция, которая для многих имеет большое значение. Недаром существует поговорка ”как Новый год встретишь, так его и проведешь”. Но праздник может быть не менее насыщенным и интересным, даже если рядом не будет вообще никакой компании. Как отпраздновать Новый год одному и так ли это страшно - рассказываем в этом материале.

Новый год как время для отдыха

Новый год все называют по-разному: одни считают его временем чудес, другие - временем волшебства, третьи - временем исполнения желаний. Но редко кто рассматривает новогодние праздники как возможность отдохнуть, поскольку подготовка к ним, на самом деле, отнимает много энергии и сил. Тем не менее для тех, кто решил встречать Новый год в одиночестве, несколько дней уходящего и предстоящего года могут по-настоящему стать временем отдыха от забот и возможностью восстановить силы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли встречать Новый год одному?

Причин, по которым люди встречают Новый год сами по себе, множество. Кто-то в командировке вдали от родных и друзей, кто-то болеет, кто-то просто не хочет собирать компанию на праздники, кто-то работает, а есть и те, кто остаётся на Новый год один по более грустным причинам: например, если у него не осталось родных и близких, которые рядом. Как бы то ни было, в том, чтобы отмечать Новый год одному нет ничего плохого или предосудительного: для кого-то это необходимость, для кого-то - свободный и желанный выбор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как не грустить в одиночестве на Новый год?

Если вы собираетесь встречать Новый год в одиночестве по вынужденным причинам и привыкли на праздники быть в компании друзей и близких, главное, оказавшись в непривычной ситуации, не впадать в уныние и не грустить. Для того чтобы избежать негативных мыслей и эмоций, нужно постараться их отслеживать и всякий раз, когда они появляются, думать о чём-то хорошем, что обязательно есть у каждого в жизни. То, что вы встречаете Новый год один/одна, не означает, что вы весь год будете сами по себе. В конце концов, новогодние праздники длятся всего несколько дней, и после них жизнь возвращается в привычное русло.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не отказывайтесь от праздничного настроения

Если вы собираетесь встречать 2025 год один, это не означает, что нужно отказаться от украшения дома к празднику или приготовления вкусных блюд к столу. Каждый сам себе создаёт праздничную атмосферу теми средствами, которые у него есть, и если встречая Новый год в одиночестве, вам хочется, чтобы повсюду в доме горели гирлянды, и на своём привычном месте стояла елка, почему бы это не организовать?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый год - время позаботиться о себе

Когда на Новый год человек остаётся один, он может исключительно всё время посвятить заботе о себе. В частности, заняться всем тем, чем бы ему хотелось, но не хватало времени или энергии. Список вещей, которые можно делать на Новый год одному, на самом деле, велик:

можно смотреть любимые фильмы или сериалы

можно читать книгу

можно играть в компьютерные игры

можно заняться составлением планов на следующий год

можно приготовить себе какое-нибудь блюдо по новому интересному рецепту

можно посвятить время уходовым процедурам для лица и тела

можно избавиться от накопившегося хлама

можно подыскать варианты, где провести отдых в будущем году.

В том, чтобы посвятить время самому себе на новогодние праздники, нет ничего предосудительного, ведь будучи отдохнувшим и довольным жизнью, гораздо проще и приятнее заботиться и помогать другим.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главное - не переедать...

Что бы вы не решили делать на Новый год в компании самого себя, важно не поддаваться соблазну съесть всё и сразу, поскольку это чревато не только физическими, но и эмоциональными проблемами. Переедание на Новый год, особенно в одиночестве, может привести, в том числе, к тревожности и чувству вины. То же самое правило касается и алкоголя.