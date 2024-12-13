Почему на Новый год пьют шампанское и едят икру: история, традиции и приметы

Шампанское и икра - неизменные атрибуты новогоднего стола многих россиян. Однако не только в России эти продукты ассоциируются с наступлением Нового года: в Европе и США они тоже стали неотъемлемым элементом праздничного настроения. Кто придумал пить шампанское на Новый год, в чем секрет популярности красной икры и какие традиции связаны с этими продуктами?

Шампанское вместо воды

Французский монах Дом Периньон изобрёл вторичную ферментацию вина в середине XVII века: так появилось игристое вино или шампанское. Уже в начале XVIII века герцог Орлеанский представил шампанское богатым и знаменитым той эпохи. Члены французской королевской семьи начали пить шампанское вместо воды из-за соображений пищевой безопасности: в игристых винах не было бактерий. Шампанское стало любимым напитком Людовика XIV, который подавился на все значимые торжества и праздники.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шампанское как святая вода

Прежде чем стать одним из самых популярных новогодних напитков, шампанскому довелось сыграть неожиданную роль. После Великой Французской революции конца XVIII века на смену религиозным ритуалам пришли формально религиозные обряды, роль святой воды в которых исполняло шампанское. Французский полководец и позднее император, Наполеон Бонапарт, говорил, что шампанское ему просто необходимо: чтобы праздновать победы и заглушать боль поражений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздничное шампанское

В начале XVIII века цены на шампанское, которое могли себе позволить только представители элиты, начали снижаться, и позволить себе игристое вино могло всё большее количество людей. И всё же, шампанское оставалось достаточно дорогим продуктом: пить его как обычное вино жители Франции себе позволить не могли. Игристое вино покупали, чтобы отметить важную дату или отпраздновать значимое событие. Так шампанское превратилось в праздничный напиток. К 1850 году производство шампанского во Франции увеличилось с 300 тысяч до 20 млн бутылок в год, его начали экспортировать по всему миру. Эксклюзивное право называть своё игристое вино ”шампанским” французы получили в 1891 году.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Новогоднее шампанское в России

Хотя первое шампанское богатые жители Российской Империи попробовали еще при Петре I, собственное производство напитка было запущено в стране лишь в конце 1870х годов. Правда, особой популярности игристый напиток среди жителей страны той эпохи из-за своей дороговизны не приобрёл: его себе позволить на Новый год могли только члены императорской семьи и дворяне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал Советское шампанское?

Советское шампанское появилось благодаря Иосифу Сталину. В 1936 году он решил сделать доступной ”французскую классику” для советского пролетариата. Год спустя в СССР была произведена первая собственная бутылка игристого. Затем были годы войны и послевоенного восстановления, и в итоге производство шампанского по советскому методу было налажено к началу 1960х годов. Именно тогда игристые вина на Новый год вошли практически в каждую советскую семью, в том числе и благодаря их популяризации в новогодних программах: звезды эпохи на экранах неизменно держали в руках бокалы с шампанским, поздравляя зрителей с наступающим праздником.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Икра: от простолюдинов до царей

Шампанское на Новый год и всемирную любовь к нему подарила миру Франция, а вот икру в качестве деликатеса - Россия. Правда, еще в XII веке икра, притом чёрная, считалась пищей простых людей, проживавших в районе Волги и на берегу Каспийского моря. Они ловили осетров и ели все части пойманной рыбы, ни в коей мере не считая их деликатесами. Всё изменилось в XVI веке, когда Иван Грозный, большой любитель чёрной икры, популяризировал продукт среди знати. Со временем, черная икра в России стала символом роскоши, власти и изобилия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В конце XVII века черную икру из России начали покупать голландцы, англичане и французы. К XIX веку черная икра из Каспия стала синонимом роскоши и символом благополучия: она была на столах, в том числе и новогодних, по всей Европе, а также в Америке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему на Новый год едят икру?

Икра лосося получила название красной во времена Советского союза: цветовое обозначение отличало ее от черной, более дорогой икры. Популярной красная икра в России стала в начале XX века. Если в 1960е годы красная икра была доступным, но дорогим товаром, то к 1970-1980м годам раздобыть её на фоне недостаточного производства можно было только по спецзаказу на предприятиях, чем и пользовались сотрудники заводов и фабрик, дабы украсить новогодний стол деликатесом. Так красная икра на Новый год стала неизменным атрибутом праздничного стола. Чёрная икра была гораздо дороже и реже красной, поэтому была исключительной редкостью на столах советских граждан даже в период новогодних праздников.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как пить шампанское и есть икру на Новый год?

Если с икрой на Новый год всё достаточно просто: её можно преподнести в качестве гостинца или подарка, а также подать к столу в виде бутербродов или в тарталетках, то с праздничным шампанским дела обстоят гораздо сложнее. Существует целый ряд традиций, объясняющих когда и как нужно пить шампанское, дабы все желания сбылись, а предстоящий год был удачным.

Считается, что шампанское стоит открывать с боем курантов. Как именно появилась эта традиция, доподлинно неизвестно. Скорее всего, шампанское, которое еще в XIX веке символизировало благополучие, ассоциируется с привнесением чего-то хорошего в будущий год. Загадывать желание на Новый год можно с первым глотком шампанского, а можно пойти по более сложному пути: пока куранты отбивают время, нужно написать желание, затем бумажку с желанием сжечь, пепел поместить в бокал с шампанским, которое затем нужно успеть выпить. Эта традиция, скорее всего, появилась в 1990х годах и со временем закрепилась, благодаря популярной культуре. Одна из примет гласит, что облиться шампанским на Новый год - к удаче и благополучию.

Пить шампанское на Новый год и есть икру вовсе необязательно, если эти продукты по какой-то причине вам не нравятся. Традиции - это замечательно, но только тогда, когда они не вредят.