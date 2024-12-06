Зачем на Новый год ставят елку?

Украшение новогодней елки одна из самых любимых людьми традиций: ежегодно по всему миру тратят $5,5 млрд на то, чтобы преобразить дома и целые города к Рождеству и Новому году. Установка праздничных елок на центральных улицах - долгожданное событие, которое нередко перерастает в настоящее шоу. Почему ели стали символом Нового года и Рождества?

Первые елки - это пальмы

Новогодние елки не сразу захватили весь мир, однако их история насчитывает тысячелетия. Все дело в том, что елки, ели, сосны, пихты и туи - это вечнозеленые растения, как пальмы и папирус. Именно пальмы и папирус впервые в истории человечества были использованы для украшения храмов и домов в Древнем Египте - одной из древнейших цивилизаций на планете. Украшали вечнозелеными растениями свои дома египтяне не просто так: листья пальм и папируса чествовали бога солнца Ра, который, как считалось, после долгого периода болезни начинал восстанавливать силы в день зимнего солнцестояния.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Позднее, эту традицию перенял Древний Рим: периоду зимнего солнцестояния римляне посвятили целый фестиваль под названием Сатурналии, к которому они украшали дома ветками ели, падуба и пихты. Эти вечнозеленые растения были призваны обеспечить плодородие полей в грядущем сезоне.

Викинги, новогодние венки и елочные украшения

Первые новогодние венки изобрели викинги, которые жили на территории современной Скандинавии. К празднику середины зимы, Йолю, викинги делали венки из вечнозеленых растений: особенно почиталась викингами омела, которая сегодня тоже считается новогодним растением. Затем венки поджигали и катили с горы, таким образом надеясь поскорее вернуть солнце.

Что касается елок, то и они у викингов тоже были, даже более того, викинги их украшали! Можно сказать, что первые елочные украшения были придуманы викингами: на вечнозеленых деревьях для Йоля они вырезали своих богов, а также вешали на них одежду и еду, таким образом надеясь задобрить духов леса, чтобы те поскорее привели весну.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Святой Бонифаций и елка

История появления новогодней елки в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, начинается в эпоху Средневековья с распространением христианства. Поклонение деревьям и их украшение считалось исключительно языческой традицией - об этом даже упоминается в Ветхом завете. О том, как елка стала символом Рождества, есть легенда, датируемая XVIII веком.

В первой четверти XVIII века английский миссионер святой Бонифаций оказался в Германии, на земле Гессен, где рос священный дуб Тора, которому поклонялись язычники. Дабы лишить язычников возможности делать жертвоприношения дереву, святой Бонифаций срубил его и заявил, что священное для христиан дерево - стоящая рядом елка. С тех пор вечнозеленые деревья стали частью христианских ритуалов в Германии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История появления новогодней елки

Изначально новогодние елки были посвящены вовсе не новому году и не Рождеству: их украшали в честь праздника Адама и Евы, который справлялся католической церковью 24 декабря. Именно к этому празднику было принято воспроизводить историю о райском дереве - центральной части истории о ниспровержении Адама и Евы из рая и надежде о приходе Спасителя.

Райские вечнозеленые деревья первой начала ставить Германия, что возможно, связано с легендой о святом Бонифации и елке. Украшали деревья для Адама и Евы традиционно фруктами, в первую очередь яблоками. Традиция украшать дерево, которое в скором времени станет считаться рождественским, сладостями и пряниками родилась в начале XV века: тогда гильдия пекарей Эльзаса решила ”нарядить” райское дерево праздничными сладостями. Со временем, к XIX веку, райское дерево стало рождественским, поскольку на смену празднику Адама и Евы пришло Рождество, которое в западных странах отмечается 25 декабря.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

История новогодней елки в России

История новогодней елки в России неразрывно связана с историей Европы. ”Привыкание” России к елке было поэтапным. Первым императором, который велел использовать хвойные ветки в качестве новогоднего украшения был Петр I. В своем указе от 1699 года, Петр, годом ранее побывавший в Европе, распорядился праздновать Новый год 1 января и украшать свои дома и дворы ветками из сосны, можжевельника и ели на европейский манер. После смерти первого императора России в 1725 году традиция новогодних елок была забыта почти на целое столетие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда пришла традиция ставить елку на Рождество?

К началу XIX века о рождественских и новогодних елках в Российской Империи забыли, а вот в Германии они стали неотъемлемым символом Рождества и Нового года. Именно из Германии традиция ставить елку на Рождество пришла не только в Россию, но и в Великобританию и в Америку, притом практически одновременно. В Российскую империю новогодние елки вернулись во второй раз благодаря супруге императора Николая I - Александре Федоровне, которая по происхождению была немка. Она первой стала наряжать елку в России. Традицию родного дома она привила императорскому двору: в 1827 году была организована первая в Российской Империи рождественская вечеринка для членов императорской семьи, и к 1840м годам новогодние елки стали трендом среди состоятельных граждан империи. Ежегодные публичные елки начали устанавливать на вокзалах, в театрах, клубах и органах государственного самоуправления к середине 1850х годов. Украшали елки в Российской Империи помимо игрушек пряниками, конфетами, сладостями и фруктами.

Почему в России новогодняя елка, а не рождественская?

Традиция наряжать рождественскую ель в России просуществовала до середины 1920-х годов. После смерти Владимира Ленина в 1924 году христианские традиции, в том числе празднование Рождества, стали резко осуждаться, и в 1929 году Рождество вовсе было запрещено вместе с украшением рождественской елки. К счастью, история праздничной елки в России на этом не заканчивается: в середине 1930х годов хвойные деревья возвращаются в дома граждан СССР, правда, уже в виде символа Нового года без привязки к религиозным традициям. Первая кремлевская елка увидела свет в 1937 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересные факты о новогодней елке

В Великобритании рождественская елка была популяризирована принцем Альбером - мужем королевы Виктории и немцем по происхождению в середине XIX века (почти на 20 лет позже, чем в Российской Империи).

В Америке новогодняя елка появилась к концу XIX века благодаря переселенцам из Германии. Немецкие елки были небольшими, а вот американцы предпочитали деревья, которые занимали все пространство от пола до потолка.

Первые искусственные елки появились в XIX веке в Германии: ”хвоя” делалась из гусиных перьев, выкрашенных в зеленый цвет. Искусственные елки в Германии начали делать для того, чтобы прекратить вырубку хвойных лесов.

Серебряную елку, точнее, елку из алюминия придумали в США в конце 1950х годов. К середине 1960х годов она стала символом активной коммерциализации Рождества и новогодних праздников. В СССР серебряные елки были популярны в 1980х годах.

Новогодняя елка в России символизирует скорый приход новогодних праздников, в то время как в Европе вечнозеленые деревья по-прежнему считаются символом Рождества: нередко их верхушки украшают Вифлеемской звездой, знаменующей рождение Спасителя.

Знаменитая нью-йоркская елка в Рокфеллер-центре впервые была установлена в 1931 году, в эпоху Великой депрессии, рабочими, которые строили центр. Елка рабочих была небольшой и не украшенной. Спустя два года на том же месте впервые была установлена елка с огнями: с нее началась известная на весь мир традиция.