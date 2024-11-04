Новый год 2025: год какого животного, как встречать, какие традиции?

2025 год по восточному гороскопу - год змеи, символизирующей мудрость, проницательность и интеллект. Расскажем о символе года и его характеристиках, а также как правильно встретить Новый 2025 год и какие цвета выбрать для встречи праздника.

Почему порядок знаков в Восточном гороскопе именно такой?

В восточном гороскопе каждый год связан с определенным животным, которое наделяет этот период особыми качествами и характеристиками. Существует множество легенд, объясняющих, почему порядок этих животных именно такой. Одна из них гласит, что Будда пригласил к себе на празднование Нового года всех животных, которые жили на земле. Тем, кто пришел первым, было обещано, что каждый получит целый год, который будет называться их именами.

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Крыса оказалась впереди всех. За ней пришел бык, затем тигр, кот, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака. Свинья пришла двенадцатой. При этом в одной из легенд говорится, почему змея оказалась впереди лошади: последняя, переплывая, реку испугалась змею и пропустила ее вперед.

Год Змеи: Значение и символика

Змея — это шестое животное в китайском зодиаке. Она ассоциируется с такими качествами, как мудрость, спокойствие, интуиция и интеллект. В некоторых культурах змея считается символом королевской власти, возрождения и жизни. По восточной астрологии, год змеи считается удачным для тех, кто стремится к самосовершенствованию и не боится перемен. Согласно китайской традиции, каждому животному гороскопа соответствует свой цвет, а тот, в свою очередь своей стихии. Всего их 5:

Синий (стихия воды)

Красный (стихия огня)

Зеленый (стихия дерева)

Белый (стихия металла)

Желтый (стихия земли).

2025 год будет годом зеленой деревянной змеи. Последний раз год зеленой змеи был в 1965-м. Дерево чаще всего связывают с ростом и плодородием, а рожденных в год зеленой деревянной змеи считают наиболее мягкими представителями знака. Рожденных в год змеи отличает прекрасная интуиция, они хладнокровны и мудры и прощают обидчика. Однако это не значит, что им стоит «наступать на хвост»: змеи хоть и снисходительны, но однажды ошибившись в человеке, впредь будут держать с ним дистанцию.

© Фото: Дарья Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В чем нужно встречать Новый 2025 год?

По китайскому календарю, Новый год наступает не 1 января. Китайский Новый год-2025 придет 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года.

Главное правило встречи Нового года заключается в том, чтобы встречать его в веселой и дружеской атмосфере. Одежда играет важную роль в этом процессе. В 2025 году лучше всего выбрать цвета близкие хозяйке года, поэтому все оттенки зеленого точно станут самыми выигрышными.

Внимание также можно обратить и на модный цвет 2025 по версии Pantone — Mocha Mousse. У него бежево-коричневый оттенок, поэтому выбрав этот цвет вы не только будете в тренде, но и сможете добавить в свой образ чуть больше «змеиных оттенков» (например, в виде аксессуаров).

Змея — животное спокойное, если его не трогать, поэтому в своих образах многие эксперты советуют избегать слишком ярких и кричащих цветов - выбор должен быть за спокойными и глубокими оттенками. При этом свой образ можно дополнить золотом, серебром или же деревянными украшениями. Что касается тканей, то здесь свое предпочтение следует уделить натуральным материалам. И не стоит выбирать что-то сделанное из кожи змеи, чтобы случайно не прогневать хозяйку года.

© Фото: Дарья Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как встречать Новый год 2025?

Главная традиция на Новый год — сделать генеральную уборку в доме. Необходимо привести в порядок дом, перебрать шкафы и убрать из них всё, что не нужно, чтобы впустить в свою жизнь новое. Украшая дом к празднику, многие используют фигурки или же изображения хозяина наступающего года. Считается, что это может принести удачу в Новом году. Символом года можно также украсить новогоднюю елку. Также символ года считается одним из самых популярных подарков на этот праздник. Еще одна популярная новогодняя традиция - пышный стол. Считается, что обилие блюд обеспечит благополучие семье в наступающем году и станет символом богатства. Не забудьте положить на новогодний стол свежие овощи и зелень, так как змея предпочитает всё натуральное. Без мясных блюд тоже не обойтись: можно выбрать кролика или же утку. Не ставьте на стол острые блюда - резкий запах может отпугнуть змею. Также не советуют выбирать газированные напитки, так как хозяйка года не потерпит ничего шипучего.