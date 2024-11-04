Новый год 2025: год какого животного, как встречать, какие традиции?

Почему порядок знаков в Восточном гороскопе именно такой?
В восточном гороскопе каждый год связан с определенным животным, которое наделяет этот период особыми качествами и характеристиками. Существует множество легенд, объясняющих, почему порядок этих животных именно такой. Одна из них гласит, что Будда пригласил к себе на празднование Нового года всех животных, которые жили на земле. Тем, кто пришел первым, было обещано, что каждый получит целый год, который будет называться их именами.
Крыса оказалась впереди всех. За ней пришел бык, затем тигр, кот, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака. Свинья пришла двенадцатой. При этом в одной из легенд говорится, почему змея оказалась впереди лошади: последняя, переплывая, реку испугалась змею и пропустила ее вперед.
Год Змеи: Значение и символика
Змея — это шестое животное в китайском зодиаке. Она ассоциируется с такими качествами, как мудрость, спокойствие, интуиция и интеллект. В некоторых культурах змея считается символом королевской власти, возрождения и жизни. По восточной астрологии, год змеи считается удачным для тех, кто стремится к самосовершенствованию и не боится перемен. Согласно китайской традиции, каждому животному гороскопа соответствует свой цвет, а тот, в свою очередь своей стихии. Всего их 5:
- Синий (стихия воды)
- Красный (стихия огня)
- Зеленый (стихия дерева)
- Белый (стихия металла)
- Желтый (стихия земли).
2025 год будет годом зеленой деревянной змеи. Последний раз год зеленой змеи был в 1965-м. Дерево чаще всего связывают с ростом и плодородием, а рожденных в год зеленой деревянной змеи считают наиболее мягкими представителями знака. Рожденных в год змеи отличает прекрасная интуиция, они хладнокровны и мудры и прощают обидчика. Однако это не значит, что им стоит «наступать на хвост»: змеи хоть и снисходительны, но однажды ошибившись в человеке, впредь будут держать с ним дистанцию.
В чем нужно встречать Новый 2025 год?
По китайскому календарю, Новый год наступает не 1 января. Китайский Новый год-2025 придет 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года.
- Главное правило встречи Нового года заключается в том, чтобы встречать его в веселой и дружеской атмосфере. Одежда играет важную роль в этом процессе. В 2025 году лучше всего выбрать цвета близкие хозяйке года, поэтому все оттенки зеленого точно станут самыми выигрышными.
- Внимание также можно обратить и на модный цвет 2025 по версии Pantone — Mocha Mousse. У него бежево-коричневый оттенок, поэтому выбрав этот цвет вы не только будете в тренде, но и сможете добавить в свой образ чуть больше «змеиных оттенков» (например, в виде аксессуаров).
- Змея — животное спокойное, если его не трогать, поэтому в своих образах многие эксперты советуют избегать слишком ярких и кричащих цветов - выбор должен быть за спокойными и глубокими оттенками. При этом свой образ можно дополнить золотом, серебром или же деревянными украшениями. Что касается тканей, то здесь свое предпочтение следует уделить натуральным материалам. И не стоит выбирать что-то сделанное из кожи змеи, чтобы случайно не прогневать хозяйку года.
Как встречать Новый год 2025?
- Главная традиция на Новый год — сделать генеральную уборку в доме. Необходимо привести в порядок дом, перебрать шкафы и убрать из них всё, что не нужно, чтобы впустить в свою жизнь новое.
- Украшая дом к празднику, многие используют фигурки или же изображения хозяина наступающего года. Считается, что это может принести удачу в Новом году. Символом года можно также украсить новогоднюю елку. Также символ года считается одним из самых популярных подарков на этот праздник.
- Еще одна популярная новогодняя традиция - пышный стол. Считается, что обилие блюд обеспечит благополучие семье в наступающем году и станет символом богатства. Не забудьте положить на новогодний стол свежие овощи и зелень, так как змея предпочитает всё натуральное. Без мясных блюд тоже не обойтись: можно выбрать кролика или же утку. Не ставьте на стол острые блюда - резкий запах может отпугнуть змею. Также не советуют выбирать газированные напитки, так как хозяйка года не потерпит ничего шипучего.