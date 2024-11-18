Что хотят россияне на Новый год?

Оказалось, что самым желанным новогодним подарком среди россиян, стала туристическая путевка. Второй по популярности презент – электронные устройства.

Около 20% россиян хотят получить туристическую путевку в качестве новогоднего подарка, говорят данные опроса от портала SuperJob.ru.

Чаще всего такое желание появляется у людей от 45 лет, зарабатывающих больше 100 тыс рублей в месяц.

Туристическая путевка оказалась более желанной для женщин, чем для мужчин.

Другим популярным новогодним подарком стали гаджеты – смартфоны и ноутбуки. Их желают около 10% россиян. Также они хотят получить деньги (18%), сертификат на обучение (8%), бытовую технику (4%), косметику и книги (по 3%).

Билеты в театр интересуют только 2% населения. Еще меньше россияне хотят получить алкоголь, обувь или компьютерные игры (1%).

Около 9% опрашиваемых не смогли определиться с желаемым подарком.

Опрос прошли 1,6 тыс человек в почти 370 населенных пунктах России. Все они были старше 18 лет.