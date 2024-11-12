Спрос на отдых в Крыму на Новый год сохранился на уровне 2023 года

Отдых в Крыму в период новогодних праздников держится на стабильном уровне. На Новый год 2025 туристы бронируют Крым на том же уровне, что на Новый год 2024.

В Крыму на Новый год не ожидается большого прироста туристического потока, следует из сообщений туроператоров, передает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Новогодний отдых в Крыму востребован этой зимой на том же уровне, что и год назад, рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Отправляясь в новогодний тур, люди, несмотря на дороговизну, стараются выбрать самолет. К тому же Крыму зимой труднее конкурировать с Сочи из-за менее развитий инфраструктуры, скромного шопинга"

– Ромашкин

При этом пятизвездочные отели Крыма уже приостановили продажи на новогодний период.

В Крыму в праздники туристы обычно проводят меньше времени, чем летом - 3-5 дней. Это направление, несмотря на отсутствие авиасообщения, привлекает россиян, прежде всего возможностью отдохнуть недорого. Новогодний отдых на полуострове к этому сезону подорожал 10-15%, но при этом остается более доступным, чем другие популярные курорты.

В Крыму туристы выбирают такие города, как Ялта, Судак, Алушта, добавила коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.