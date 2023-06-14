Вестник Кавказа

Шольц хочет еще раз поговорить с Путиным

Олаф Шольц
© Фото: сайт президента Азербайджана
Немецкий канцлер намерен еще раз пообщаться с российским президентом. Предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся полтора месяца назад.

Канцлер Германии заинтересован в еще одном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сам Олаф Шольц поведал 27 декабря.

В интервью порталу T-Online он также поведал, что у него уже было два разговора с Дональдом Трампом, который в скором времени вернется на пост президента Соединенных Штатов. Шольц отметил, что договорился с будущим американским лидером о тесной координации их позиции по ситуации на Украине.

Напомним, предыдущий разговор лидеров России и Германии состоялся 15 ноября. Это было их первое общение по телефону с декабря 2022 года.

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