В Кремле рассказали об откровенном разговоре Путина и Шольца

Лидеры РФ и Германии поговорили по телефону в эту пятницу. Инициатором разговора стал немецкий канцлер.
Президент России и канцлер Германии весьма откровенно пообщались по телефону. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства.
"Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно"
– Дмитрий Песков
Другие подробности беседы Владимира Путина с Олафом Шольцем он не привел.
Напомним, лидеры РФ и ФРГ общались по телефону в эту пятницу. Инициатором разговора выступил Шольц.