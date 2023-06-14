Вестник Кавказа

В Кремле рассказали об откровенном разговоре Путина и Шольца

В Кремле рассказали об откровенном разговоре Путина и Шольца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидеры РФ и Германии поговорили по телефону в эту пятницу. Инициатором разговора стал немецкий канцлер.

Президент России и канцлер Германии весьма откровенно пообщались по телефону. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства.

"Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно"

– Дмитрий Песков

Другие подробности беседы Владимира Путина с Олафом Шольцем он не привел.

Напомним, лидеры РФ и ФРГ общались по телефону в эту пятницу. Инициатором разговора выступил Шольц.

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