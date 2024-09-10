Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием главой государства. Трамп выиграл на выборах и станет 47-м президентом США в январе 2025 года.

Российский лидер Владимир Путин выразил поздравления Дональду Трампу, который в ходе выборов 5 ноября одержал победу и сменит Джо Байдена на президентском посту.

"Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа) с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ"

– Путин

Президент РФ также охарактеризовал президентов США, с которыми ему доводилось работать. По словам российского лидера, все они - интересные люди. Трампа он назвал мужественным человеком, оценивая его поведение в момент покушения.

Предвыборные заявления Трампа заслуживают внимания, добавил Путин. Также глава государства выразил готовность к контактам с новоизбранным американским президентом.

"Я не считаю зазорным со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили… Если кто-то из них кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем"

– Путин

Президент России высказался о победе Трампа и перспективах контактов Москвы и Вашингтона на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".