Вестник Кавказа

Молодежь выясняла отношения в первый день года в Абовяне – трое ранены

Молодежь выясняла отношения в первый день года в Абовяне – трое ранены
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инцидент с пострадавшими произошел накануне, в первый день наступившего 2025 года в Абовяне (Котайкская область Армении). Представители молодого поколения вступили в спор, в качестве решительных аргументов они использовали холодное оружие.

Несколько человек получили ранения в результате поножовщины в городе Абовян (самый крупный город Котайкской области), пишут армянские СМИ.

Криминальное происшествие имело место 1 января, передает Shamshyan.com.

По его данным, в стычке участвовали семеро парней, часть из них были местными, остальные – жители Еревана. Драка случилась неподалеку от церкви Сурб Ованнес.

В результате применения ножей пострадали трое. Они получили ранения различной степени тяжести. Все раненые были госпитализированы, им сделали операции.

Открыто уголовное дело, идет расследование.

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