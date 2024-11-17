Патриарх Грузии поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента

Глава Грузинской православной церкви Илия II поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента. Кавелашвили сменил на посту главы государства Саломе Зурабишвили.
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II направил поздравления Михаилу Кавелашвили по случаю его вступления на должность президента.
"Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова и с Новым годом. Поздравляю вас с избранием на пост президента Грузии и желаю успехов на вашей высокой службе"
– Католикос-патриарх Илия II
Напомним, что церемония инаугурации избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили состоялась 29 декабря. Кавелашвили сменил Саломе Зурабишвили, которая до последнего момента отказывалась покидать пост президента, ссылаясь на нелегитимность выборов, однако в день инаугурации все же оставила президентский дворец в Тбилиси.