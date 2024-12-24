Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством мировым лидерам. Среди них оказались президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатрян и Никол Пашинян, а также многие другие.

Главы правительств и государств получили теплое поздравление с Новым годом и Рождеством от президента России Владимира Путина, рассказали в пресс-службе Кремля.

В поздравительном списке оказались президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатрян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Боливии Луис Альберто Арсе, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, президент Индии Драупади Мурму, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, председатель Государственного Административного Совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Никарагуа Даниэль Ортега, Папа Римский Франциск, президент Сербии Александр Вучич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Также президент России направил поздравления уже бывшим главам государств - Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шрёдеру.

Помимо этого, он уже третий год подряд не стал направлять новогодние поздравления главам недружественных стран.