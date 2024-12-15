Открытки с Новым годом 2025: красивые картинки и оригинальные поздравления

Приближается Новый год – самый любимый праздник у большинства россиян. В Новый год все обмениваются теплыми поздравлениями, дарят друг другу подарки и, конечно, собираются в ночь с 31 декабря на 1 января за богатым новогодним столом.
Поздравление с Новым годом 2025
Наступающий Новый год – праздник, с которым обычно поздравляют членов семьи, родных и близких, друзей, коллег, приятелей, знакомых и просто всех, с кем пересекаются жизненные пути в новогодние праздники.
Поздравления с Новым годом могут быть в прозе и стихах. Можно написать их своими словами, а можно почерпнуть идеи из интернета.
Поздравления с Новым годом 2025 в прозе
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы он приносил только хорошие чувства и мысли, чтобы все удавалось, дело спорилось, работа кипела, а отдых всегда был насыщенным и ярким! Семейного уюта и всяческих благ!
Примите мои поздравления с Новым 2025 годом! Позвольте пожелать всего самого доброго, успехов в вашем деле, мира в семье, спокойствия в душе и любви в сердце!
Поздравляю с Новым годом 2025! Желаю самых узорных снежинок, самых круглых снеговиков и самых пушистых елок! Счастья и позитива!
Поздравления с Новым годом 2025 в стихах
С новым годом поздравляю!
Счастья, радости, добра!
Пусть он будет столь же ярким,
Как от елки мишура!
В Новый год два ноль два пять
Я хочу вам пожелать
Позитива и удачи -
Только так, а не иначе!
Наступает Новый год.
Пусть с собой он принесет
Мир в семье, тепло, любовь,
Счастье, радость и здоровье –
А болезни и невзгоды,
Грусть, тревогу и беду
Мы оставим без сомненья
В уходящем прочь году!
Открытки с Новым годом 2025
Поздравить с Новым годом можно и с помощью симпатичной открытки, на которой могут быть написаны теплые пожелания. Такую открытку можно найти и скачать в интернете. А можно и сделать самому: для этого нужно сделать красивое фото или нарисовать картинку на тему Нового года (зима, Дед Мороз и Снегурочка, подарки, елка…), а потом украсить ее короткими, но емкими пожеланиями. Получить такую открытку, сделанную своими руками, адресату будет вдвойне приятно.
Салаты и закуски на Новый год
Часто перед Новым годом встает вопрос – что приготовить? Особое внимание на Новый год всегда уделяется салатам и закусками.
Практически ни у кого Новый год не обходится без салатов, которые стали его символами. Это излюбленный почти всеми россиянами оливье, селедка под шубой и крабовый (из крабовых палочек) – салатная классика.
К этой классической тройке можно добавить, например, простой и сытный салат "Ретро". Его основный ингредиент – такая популярная закуска, как шпроты.
Для салата нужны также картофель, сыр, майонез. Картошку надо отварить в мундире, почистить, нарезать кубиками, уложить на блюдо – это будет первый слой. Сверху надо промазать майонезом. Затем второй слой – помятые с маслом шпроты, и снова сверху майонез. Третьим слоем кладется тертый сыр, смешанный с чесноком, последний слой опять майонезный.
Из закусок обязательно готовят заливное или холодец. "Какая гадость эта ваша заливная рыба" – эту фразу из "Иронии судьбы" помнят и с удовольствием цитирует все россияне. Кроме того, на стол на Новый год обязательно ставят икру (как правило, в тарталетках), бутерброды с красной рыбой, помидоры с чесноком и сыром, а также разнообразные соленья и прочие домашние заготовки.
На горячее часто запекают целиком курицу, утку или индейку.
Конечно, непременные атрибуты новогоднего стола – мандарины и шампанское. У многих россиян именно с этим сочетанием прочно ассоциируется Новый год.
С застольем на Новый год связана и еще одна традиция. Еще с советских времен было принято приобретать и откладывать продукты для новогодних празднеств заранее, буквально за несколько месяцев. Все это время их полагалось хранить в неприкосновенности, а тем детям, да и взрослым, кто пытался отведать деликатес заранее, строго говорили: "Это на Новый год!" Теперь эта фраза стала крылатой.
Что подарить на Новый год?
Подарки на Новый год лучше обдумывать и приобретать заранее. Выбирая подарок кому-либо, стоит попробовать представить себя на его месте и понять, что именно хотел бы получить этот человек и что бы его обрадовало больше всего.
Не стоит руководствоваться исключительно собственным вкусом – подарок должен быть приятен прежде всего тому, кому предназначается, и даже если вы не любите розовый цвет, но ваша сестра от него без ума, то стоит подарить ей именно розовые наушники. Подбирая подарки по этому принципу, вы никогда не ошибетесь.