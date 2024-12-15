Вестник Кавказа

Открытки с Новым годом 2025: красивые картинки и оригинальные поздравления

Елизавета Перелыгина
Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До Нового года 2025 осталось всего несколько дней. Что приготовить и что подарить на Новый год? Представляем красивые открытки, фото и картинки с Новым годом, а также поздравления в стихах и прозе.

Приближается Новый год – самый любимый праздник у большинства россиян. В Новый год все обмениваются теплыми поздравлениями, дарят друг другу подарки и, конечно, собираются в ночь с 31 декабря на 1 января за богатым новогодним столом.

Поздравление с Новым годом 2025

Наступающий Новый год – праздник, с которым обычно поздравляют членов семьи, родных и близких, друзей, коллег, приятелей, знакомых и просто всех, с кем пересекаются жизненные пути в новогодние праздники.

Поздравления с Новым годом могут быть в прозе и стихах. Можно написать их своими словами, а можно почерпнуть идеи из интернета.

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Новым годом 2025 в прозе

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы он приносил только хорошие чувства и мысли, чтобы все удавалось, дело спорилось, работа кипела, а отдых всегда был насыщенным и ярким! Семейного уюта и всяческих благ!

 

Примите мои поздравления с Новым 2025 годом! Позвольте пожелать всего самого доброго, успехов в вашем деле, мира в семье, спокойствия в душе и любви в сердце!

 

Поздравляю с Новым годом 2025! Желаю самых узорных снежинок, самых круглых снеговиков и самых пушистых елок! Счастья и позитива!

 

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Новым годом 2025 в стихах

С новым годом поздравляю!

Счастья, радости, добра!

Пусть он будет столь же ярким,

Как от елки мишура!

 

В Новый год два ноль два пять

Я хочу вам пожелать

Позитива и удачи -

Только так, а не иначе!

 

Наступает Новый год.

Пусть с собой он принесет

Мир в семье, тепло, любовь,

Счастье, радость и здоровье –

А болезни и невзгоды,

Грусть, тревогу и беду

Мы оставим без сомненья

В уходящем прочь году!

 

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Новым годом 2025

Поздравить с Новым годом можно и с помощью симпатичной открытки, на которой могут быть написаны теплые пожелания. Такую открытку можно найти и скачать в интернете. А можно и сделать самому: для этого нужно сделать красивое фото или нарисовать картинку на тему Нового года (зима, Дед Мороз и Снегурочка, подарки, елка…), а потом украсить ее короткими, но емкими пожеланиями. Получить такую открытку, сделанную своими руками, адресату будет вдвойне приятно.

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Салаты и закуски на Новый год

Часто перед Новым годом встает вопрос – что приготовить? Особое внимание на Новый год всегда уделяется салатам и закусками.

Практически ни у кого Новый год не обходится без салатов, которые стали его символами. Это излюбленный почти всеми россиянами оливье, селедка под шубой и крабовый (из крабовых палочек) – салатная классика.

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К этой классической тройке можно добавить, например, простой и сытный салат "Ретро". Его основный ингредиент – такая популярная закуска, как шпроты.

Для салата нужны также картофель, сыр, майонез. Картошку надо отварить в мундире, почистить, нарезать кубиками, уложить на блюдо – это будет первый слой. Сверху надо промазать майонезом. Затем второй слой – помятые с маслом шпроты, и снова сверху майонез. Третьим слоем кладется тертый сыр, смешанный с чесноком, последний слой опять майонезный.

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из закусок обязательно готовят заливное или холодец. "Какая гадость эта ваша заливная рыба" – эту фразу из "Иронии судьбы" помнят и с удовольствием цитирует все россияне. Кроме того, на стол на Новый год обязательно ставят икру (как правило, в тарталетках), бутерброды с красной рыбой, помидоры с чесноком и сыром, а также разнообразные соленья и прочие домашние заготовки.

На горячее часто запекают целиком курицу, утку или индейку.

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конечно, непременные атрибуты новогоднего стола – мандарины и шампанское. У многих россиян именно с этим сочетанием прочно ассоциируется Новый год.

С застольем на Новый год связана и еще одна традиция. Еще с советских времен было принято приобретать и откладывать продукты для новогодних празднеств заранее, буквально за несколько месяцев. Все это время их полагалось хранить в неприкосновенности, а тем детям, да и взрослым, кто пытался отведать деликатес заранее, строго говорили: "Это на Новый год!" Теперь эта фраза стала крылатой.

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что подарить на Новый год?

Подарки на Новый год лучше обдумывать и приобретать заранее. Выбирая подарок кому-либо, стоит попробовать представить себя на его месте и понять, что именно хотел бы получить этот человек и что бы его обрадовало больше всего.

Открытка с Новым годом 2025
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не стоит руководствоваться исключительно собственным вкусом – подарок должен быть приятен прежде всего тому, кому предназначается, и даже если вы не любите розовый цвет, но ваша сестра от него без ума, то стоит подарить ей именно розовые наушники. Подбирая подарки по этому принципу, вы никогда не ошибетесь.

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