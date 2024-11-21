Вестник Кавказа

Что подарить на Новый год: тренды 2025

Медина Назарова
Подарки под ёлкой
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Новый год и подарки — понятия неразделимые. Красивые и умные подарки необязательно должны быть дорогими. Что необходимо, так это творчество и мысль, в которых отразятся ваши любовь и забота о близких и дорогих вам людях. Поделимся некоторыми оригинальными идеями подарков, сочетающих в себе стиль, практичность и невысокую стоимость.

На Новый год принято дарить подарки любимым и близким. Помните, какую неподдельную радость испытала Надя, получив от Ипполита в подарок духи Climat французской марки Lancome? А благодарность Ипполита в ответ на подаренную ему электробритву с модными в то время «плавающими ножами»?

Красное вино в комплекте со специями

Один из самых популярных напитков зимой - глинтвейн с зеленью. Знаменитый немецкий глинтвейн согреет и сделает особенным ваш новогодний праздник. Для этого прекрасным подарком станет бутылочка с необходимыми специями.

Гранд-базар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рамки с распечатанными фотографиями

В последние годы фотографии хранятся в гаджетах и других электронных устройствах. Советуем распечатать несколько удачных фотографий, вставить их в красивую рамку и преподнести в качестве подарка.

Кружки с личными сообщениями

Простая керамическая кружка может стать особенной, если мы добавим к ней свой индивидуальный подход, украсив ее с помощью перманентного маркера или специальных наклеек юмористическим или личным посланием, любимой цитатой получателя.

Кофе в кафе
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Перчатки и/или носки с новогодними узорами

Новогодние аксессуары пользуются популярностью каждый год. Их можно найти в магазинах по очень скромным ценам. Эти вещи прекрасно смотрятся на протяжении всех длинных новогодних праздников.

Маленькие комнатные растения

Растения в доме всегда украшают пространство и придают дополнительную жизненную силу. Не требующие особого ухода суккуленты станут отличным подарком, если их пересадить в красивый цветочный горшок.

Свеча на руке
© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Ароматические свечи

Одна из особенностей новогодних торжеств — уютная атмосфера, которую помогут создать свечи. Найдете ли вы свечу с елочными украшениями или сделаете её сами при помощи палочек корицы, сушеных апельсинов, сосновых шишек и т.д., она станет хитом. Таким же образом можно украсить обычный кусок туалетного мыла. И оно на глазах превратится в новогодний сувенир ручной работы.

Подарки под ёлкой
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Маленькие дневники-блокноты

Если у вас есть друзья, которые до сих пор предпочитают писать, а не пользоваться гаджетами, то это идеальный подарок. Магазины предлагают множество маленьких календарей, блокнотов, ежедневников в стильном оформлении.

Подарки под ёлкой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Билеты на мероприятия

Помимо предметов есть и нематериальные подарки, которые могут принести радость вашим близким. К ним относятся билеты на концерты, выставки, кулинарные мастер-классы. Одним словом, всё то, что входит в сферу интересов получателя подарка.

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