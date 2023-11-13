Новый год: история, традиции, интересные факты о самом веселом празднике

Новый год – праздник, который объединяет и семьи, и представителей одного народа, и жителей многих стран мира. Полный радости и надежды на лучшее, Новый год помогает с оптимизмом смотреть в будущее. Кто и когда придумал Новый год, почему наряжают елку и почему в СССР Новый год был запрещен? Расскажем в этом материале.

Новый год – один из самых любимых праздников во всем мире и в России. Но это еще и очень древний праздник – его корни уходят на много тысячелетий в прошлое.

История Нового года

Праздник Новый год придумали в Месопотамии – тогда он начинался весной, в день равноденствия 21 марта. Он был важен для земледельцев, только благодаря труду которых и могли тогда существовать люди. Именно в это время Тигр и Евфрат наполнялись водой. В Вавилоне в Новый год славили бога Мардука, победившего смерть. Праздничная традиция перешла к иудеям, а от них ее заимствовали греки.

Зимним праздником Новый год стал в Древнем Риме, сначала отмечавшем его также в марте. В 45 году до н.э. Юлий Цезарь ввел новый календарь, построив его в соответствии с солнечным циклом – так появился современный 365-дневный год, а также официально утвердил дату основания Рима, назначив ею день 1 января, когда новые консулы вступили в должность. С этого же дня и стали отмечать Новый год.

© Фото: Metropolitan Museum of Art, The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1951

Спустя несколько столетий все христианские страны начали жить по юлианскому календарю. Соответствующее решение было принято в 325 году н.э. на Никейском соборе.

История праздника в России

На Руси, начиная с принятия христианства и вплоть до конца XV века, Новый год наступал весной, 1 марта. Летоисчисление тогда велось от сотворения мира, а именно от 5508 года до н.э. В 1492 году, то есть 7000-м, должен был наступить конец света. После того, как его не произошло, церковные и светские власти установили дату Нового года на 1 сентября, когда отмечается память Симеона Столпника.

Более того, тогда же были установлены официальные празднования – по образцу византийских, введенных еще Константином Великим. В этот день читались Евангелия, патриарх освящал воду, царя поздравляли патриарх и народ. Главе государства можно было и подать прошение. Кроме того, происходило получение чинов и наград.

Праздновать Новый год в России 1 января придумал Петр Первый, ориентируясь на европейские обычаи. В конце декабря 1699 года он издал указ, согласно которому:

Россия приняла летоисчисление от Рождества Христова, так что 7208 год превратился в 1700-й;

Новый год нужно было отмечать 1 января;

определялся и порядок празднования – он потеряло церковный характер, и Новый год стал светским праздником.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему в СССР был запрещен Новый год?

В истории России был период, когда отмечать Новый год было запрещено законом. Это произошло вскоре после распада Российской империи и возникновения Советского Союза. Впрочем, сразу после революции 1917 года праздник еще отмечали – в елке в Колонном зале Дома Союзов участвовал даже Владимир Ленин. В 1924 году Рождество отмечалось и у Ленина в Горках, когда он был уже смертельно болен.

Однако постепенно, по мере нарастания борьбы с религией власти все больше ополчались против Рождества и заодно против Нового года. В 1926 году был введен запрет на украшение елок. В следующем году руководство СССР отменило абсолютно все праздники, кроме коммунистических 7 ноября и 1 мая.

Тем не менее, люди продолжали праздновать Новый год, да и Рождество, просто делали это тайно. И скоро – в 1935 году – новогодний праздник вернулся. В 1936 году в том же Колонном зале прошла первая за более чем 10 лет детская елка. Уже после Великой Отечественной войны, с 1947 года, Новый год, а точнее, 1 января, стал выходным.

Традиции и обычаи

В разных странах отмечают Новый год по-разному, и некоторые обычаи не могут не вызвать удивления. Например, в Аргентине с утра в последний рабочий день года клерки выбрасывают из окон прямо на улицу старые бумаги, так что уже днем не только тротуары, но и дороги оказываются завалены бумагой.

Но все же есть традиции, общие для всех стран.

Вся семья собирается вместе за одним столом – на Новый год родственники, даже живущие далеко друг от друга, обычно приезжают друг к другу в гости, чтобы встретить начало Нового года в кругу семьи.

Дома и квартиры украшаются новогодним декором, создающим светлое праздничное настроение, наряжается новогодняя елка.

Родные и близкие, а также друзья, коллеги и просто знакомые дарят друг другу подарки

В праздновании обязательно участвует персонаж, олицетворяющий праздник и, конечно, приносящий подарки в Новый год и Рождество. В России это Дед Мороз, в Америке – Санта-Клаус, в Италии – старушка Бефана…

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Готовится множество вкусных блюд, символизирующих обилие и удачу, которые должен принести Новый год. Россияне, как известно, предпочитают салаты оливье и селедка под шубой, на столе непременно должны быть мандарины и шампанское.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересная российская традиция – за несколько минут до полуночи народ в телеобращении поздравляет глава государства. Впервые по телевидению к жителям тогда еще Советского Союза обратился Леонид Брежнев в 1970 году.

Почему на Новый год наряжают елку?

Символика ели как праздничного новогоднего дерева уходит корнями в глубокое прошлое. Священными елки считали еще гунны и кельты. Кстати, сообщается, что кельты в конце декабря приносили жертву у самой высокой ели в лесу, внутренностями же "украшали" ветки.

В целом древние германцы связывали с елью понятие вечной жизни, плавного перехода от одного ее этапа к другому. Поэтому еловыми (и другими хвойными – сосновыми и можжевеловыми) ветвями украшали дома в праздник, отсчитывающий очередной год. Считалось, что такие украшения помогут не пустить в дом злых духов.

В средние века еловое дерево ставили дома и в день поминовения прародителей Адама и Евы, то есть в канун Рождества. Такую елку украшали яблоками, и она играла роль Древа познания. Легенда гласит, что первым елку принес домой не кто иной, как Мартин Лютер.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Украшать елку чем-то, кроме яблок, стали в начале XVII веке, упоминания о декоре встречаются в источниках Страсбурга. Тогда новогодние деревья украшали свечами и съедобными украшениями, такими как конфеты и орехи. Позже стали делать стеклянные и другие игрушки.

Звезда на верхушке елки с самого начала символизировала Вифлеемскую звезду.

Кто ввел новогоднюю елку в России?

Еловые, сосновые и можжевеловые ветви и "древа" впервые повелел установить внутри и снаружи домов Петр Первый уже при праздновании 1700 года. Они должны были радовать непривычный глаз россиян с 1 по 7 января. Правда, обычай прижился далеко не сразу: на славянской почве хвойные ветки обычно использовались в поминальных обрядах…

Но постепенно елки завоевали популярность и в Российской империи. Первая публичная елка была установлена в 1852 году в Екатерингофском вокзале в Санта-Петербурге.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Старый Новый год

Отличительная особенность Нового года в России состоит в том, что он празднуется дважды.

Старый Новый год появился, когда в 1918 году большевики перевели страну с юлианского на григорианский календарь. Разница между старым и новом стилем составляет 13 дней. Поэтому по старому, то есть дореволюционному, стилю Новый год отмечается 13 января. Этот день не объявляется выходным и празднуется обычно без размаха. Он знаменует окончание длинной череды декабрьско-январских праздников.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рождество

В XIX веке в России, когда страна жила по юлианскому календарю, Рождество оказывалось перед Новым годом и начинало длинную череду праздников.

В рождественский сочельник, 24 декабря по старому и 6 января по новому стилю, начинались Святки, которые проходили в гаданиях и колядовании.

25 декабря (7 января) отмечалось собственно Рождество.

На первое января (14 января) приходился Новый год.

Шестого января (19 января) отмечалось Крещение​.

Сейчас Рождество Христово празднуется 7 января. Этот день в России – официально выходной.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой бывает Новый год?

Новый год в странах Европы, живущих по солнечному григорианскому календарю, начинается 1 января. Однако в других странах мира дата начала нового года может отличаться.

Например, в азиатских странах, где принят лунный и лунно-солнечный календарь, Новый год приходится на промежуток между "солнечными" 21 января и 21 февраля, то есть на первое новолуние в Водолее. Именно так дело обстоит в Китае, где Новый год, или Праздник весны, отмечают уже на протяжении 4 тысяч лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А вот в Иране Новый год, как и в древности, приходится на день весеннего равноденствия. В этот день в ИРИ отмечают праздник Новруз – новогодние празднества длятся две недели.

Интересные факты

В Италии принято в канун Нового года избавляться от всего старого, причем весьма радикально – выбрасывая хлам из окон. Сейчас мебель из квартиры уже не выбрасывают, а вот оказаться под "бумажным" дождем вполне можно.

Кстати о дожде. Тайский Новый год Сонгкран отмечается в апреле и знаменует переход от жаркого сезона к сезону дождей. Поэтому в праздник принято поливать людей водой из чаш. В знак очищения участников праздника также обсыпают тальком и обмазывают белой глиной.

© Фото: Wikimedia Commons, Jan, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

У практичных японцев главный новогодний аксессуар – небольшие (до 10 см) бамбуковые грабли – ими загребают счастье. А еще в первые секунды нового года обязательно громко засмеяться, тогда удача обязательно придет в новом году.

Лучшие фильмы про Рождество и Новый год

Комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" – ни один Новый год в России не обходится без нее;

"Чародеи";

"Реальная любовь".

Новогодние комедии

Трилогия "Один дома";

"Гринч – похититель Рождества";

"Карнавальная ночь".

Лучшие новогодние мультфильмы

"Падал прошлогодний снег";

"Щелкунчик";

"Холодное сердце".