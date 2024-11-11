Геленджик рассчитывает на новогодний туристический аншлаг

Кубанский Геленджик с начала года принял более 4,3 миллионов туристов, однако останавливаться на достигнутом не собирается – власти курортного города ожидают, что на новогодние праздники все отели города будут заполнены.

В курортном Геленджике подсчитали поток туристов - на 15 ноября в городе побывали более 4,3 млн отдыхающих, что на 8,8% больше, чем в прошлом году, рассказал в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Богодистов.

Только в первой половине казалось бы "некурортного" ноября город выбрали для путешествия 54 тыс туристов, из-за такой популярности в городе даже в осенне-зимний период в полную силу работают 19 крупных отелей и здравниц, отметил он.

"Ожидаем, что на новогодние праздники предприятия санаторно-курортного комплекса будут забронированы полностью"

- Алексей Богодистов

Ожидания эти вполне оправданы – гостиницы и санаторно-курортные комплексы города на декабрь уже забронированы более чем на треть, почти на четверть - в январе 2025 года, растет спрос и на отдых в феврале - зарезервированы уже 18,1% мест в гостиницах и санаториях, добавил глава курорта.