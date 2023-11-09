Встречаем Год Дракона правильно - каких перемен ждать в 2024 году

Впервые за 60 лет наступает год Зеленого Деревянного Дракона. Как встретить 2024 год, что приготовить и чего ждать от нового года?

Новый год пройдет под знаком Дракона. Мифическое, даже магическое животное готово принести большие перемены в жизнь, но бояться их не стоит. Этот Дракон будет особенным, первым более чем за полвека.

2024 - год Дракона

Дракон - пятый из двенадцати знаков, ему предшествует Кролик. Интересно, что Дракон – единственное мифическое животное в китайском зодиаке. При этом Дракон - самый сильный знак и самый почитаемый.

Традиционно знаки сменяются ежегодно и повторяются раз в 12 лет, и год Дракона в последний раз приходился на 2012 год, однако по восточному календарю, каждое животное связано еще и со стихиями, их пять: вода, дерево, огонь, земля, металл (золото).

Следующий год по китайскому календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона. В последний раз Деревянный Дракон вступал в права в далеком 1964 году - ровно 60 лет назад. Деревянный Дракон - самый спокойный из Драконов.

© Фото: unsplash

Уходящий 2023 год связан с другой стихией, это год Черного Водяного Кролика.

Китайский Новый год наступает не 1 января, его дата ежегодно меняется и зависит от лунного календаря. Год Зеленого Деревянного Дракона начнется 10 февраля 2024 года.

Как отдыхаем на Новый год?

Этой зимой россиян ждут длинные 10-дневные новогодние каникулы. Они начнутся в субботу 30 декабря и завершатся 8 января. Первым рабочим днем года станет вторник 9 января, так что 2024 год начнется с короткой рабочей недели.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китайский Новый год выпадает на субботу, 10 февраля, что позволит и по восточному календарю отметить праздник с размахом.

Что любит Дракон?

Счастливыми цветами считаются золотой, серебристый, серовато-белый. Дракон любит быть в центре внимания, он харизматичен, любит яркое и даже чрезмерное. Счастливые числа дракона - 1, 6, 7.

Символом 2024 года, помимо дракона, будет дерево. Дерево воплощает рост и развитие, успех. Можно украсить дом картиной с изображением дерева с пышной кроной, а можно приобрести живое растение - главное, не забывать ухаживать, чтобы ему было хорошо весь год.

Обычно властный и авторитарный Дракон под влиянием дерева становится более сговорчивым, гибким, а это значит, что можно ждать благоприятного года.

Что приготовить для Деревянного Дракона?

Встречая Новый год, можно поставить на стол блюда, которые «задобрят» символ года. В год Дракона блюда на столе должны быть разнообразными, красиво украшенными, при этом необязательно изысканными и дорогими.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Китае новогодний стол не обходится без пельменей, в один из которых можно положить монетку на удачу.

На стол нужно поставить традиционные зимние фрукты: мандарины, апельсины и хурма благодаря своему цвету понравятся дракону, а также считаются символами богатства и процветания. В Китае на праздничный стол ставят гранаты - для защиты семьи, персики - для долголетия и здоровья, виноград - для плодородия и достатка.

Сервировать стол также лучше с использованием скатерти с золотыми узорами, поставить хрустальные бокалы и красивую посуду.

В чем встречать 2024 год?

Несмотря на то, что энергия Деревянного Дракона окрашена в зеленый цвет, встречать год лучше в одежде других оттенков. Зеленый и синий считаются несчастливыми цветами для Дракона. Лучше выбрать золотой, красный, серо-серебристый или нечто пестрое, яркое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одежда из фактурных тканей будет кстати. Встречать Новый год можно в бархате, тафте, шелке, в одежде с вышивками и декором.

Дракон любит привлекать внимание, он самый заметный из всех знаков, так что встречать его надо как яркий фейерверк. Дракону не нужны простота и лаконичность, блеклые цвета, тихие посиделки. Праздник должен быть праздником, шумным, веселым, пестрым, пышным. Неплохой идеей может стать встреча 2024 года не дома - можно оправиться в ресторан или в гости.

Не стоит обижать и уходящего Кролика - жить под его влиянием предстоит до 10 февраля. Он любит фиолетовый и розовый, которые придутся по нраву Дракону, а также черный и оттенки синего.

Как украсить елку на Новый год в 2024?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году не возбраняется пышно украсить и елку, и дом. Пусть везде висят яркие гирлянды и мишура, мигают лампочки. Если вы раздумываете, ставить ли елку, учтите, что встречать предстоит год Деревянного дракона, дерево - его символ. Украшать елку нужно красочно, обильно, в золотых, красных, серебристых тонах.

Что подарить на Новый год?

Под елку стоит поставить корзины с яблоками и фруктами желто-оранжевых цветов, красные конверты с деньгами - так поздравляют друг друга с праздником в Китае.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также Дракону понравятся:

сюрпризы,

подарки в яркой упаковке,

сертификаты и билеты на необычные мероприятия и курсы,

роскошь, например золотые украшения.

А вот практических подарков для быта лучше избегать, Дракон выше и больше этого.

2024 - високосный?

Следующий 2024 год будет високосным. В этот год в феврале будет не 28, а 29 дней, то есть год продлится 366 дней против обычных 365.

Считается, что високосные года обладают особой энергией, в них часто случается нечто переломное. Суеверные люди предпочитают не начинать ничего нового в високосный год - не менять работу, не жениться, не начинать новые проекты.

Последний високосный год пришелся на 2020 год, именно тогда в мире началась пандемия коронавируса.

Что принесет год Дракона?

Дракон, несмотря на свой суровый облик, обычно приносит хорошие перемены. Считается, что одни из самых счастливых времен приходятся на год Дракона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый год готовит перемены и решение проблем, новые встречи и развитие. Успех будет сопровождать тех, кто стремится к четкой цели. Дерево и зелень могут сулить в 2024 году спокойствие и гибкость. На Востоке зеленый цвет - символ народа, так что можно ожидать, что год будет хорошим для простых людей.

Что сделать, чтобы год Дракона был успешным? Астрологи говорят, что Дракон не любит долгов, поэтому лучше по возможности закрыть кредиты и не открывать новые. Также важно начать год без затаенных обид - чтобы двигаться вперед, нужно оставить обиды в прошлом.