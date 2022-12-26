Как выбрать новогоднюю елку?

Главный символ Нового года - елка. Если вы заранее задумались о покупке новогоднего дерева несмотря на то, что до праздника еще есть достаточно времени, то этот материал для вас. Выбирая елку, нужно знать о некоторых тонкостях.
Где поставить елку?
- Выбранное вами место должно находиться вдали от источников тепла, таких как радиаторы и открытый огонь (если таковой имеется). Оно должно быть рядом с розеткой, если на вашей елке точно будет гирлянда.
- Углы могут быть хорошим местом для установки дерева. Они защитят елку, она не будет никому мешать, ее никто не заденет. Всегда можно будет выбрать лучшую сторону елки для показа.
- Оцените имеющееся у вас пространство. Помните, что у дерева будет специальная подставка, которая обычно поднимает елку на несколько сантиметров над уровнем пола, поэтому учтите это при принятии решения о том, какую высоту дерева выбрать. Оценить размер елки на глаз очень сложно. Распространенная ошибка – забыть учесть высоту, которая может добавиться за счет украшения для верхушки дерева.
Живая или искусственная елка?
Плюсы и минусы искусственной елки:
- Благодаря своей долговечности, искусственная ель станет идеальным вариантом для тех, кто не хочет каждый год покупать новое дерево и кому мешают осыпавшиеся иголки.
- Сейчас елки из искусственных материалов выглядят вполне реалистично. Считается, что литые елки выглядят, как настоящие. Правда этот факт существенно влияет на их цену. Варианты из лески напоминают сосну, а хвоя из ПВХ дешевая, но не очень похожа на настоящую елку.
- Если вам надоела классическая зеленая елка, то искусственное дерево также может оказаться идеальным вариантом. Сейчас новогодние деревья могут быть абсолютно разных цветов и конструкций. Так, после выхода фильма о Барби в 2023 году новую популярность приобрел розовый.
- Можно также найти уже украшенное искусственное дерево. Помимо огоньков, среди украшений могут быть ягоды и шишки. Этот вариант может подойти тем, кто не хочет тратить время на поиск гирлянд и праздничных игрушек.
Но у искусственной елки есть значительный минус. Она не принесет в дом хвойный запах, который у многих ассоциируется с праздником.
Плюсы и минусы живой елки
- Многие рекомендуют покупать живую елку дней за 5-6 до праздника. Если пойти на поиски новогоднего дерева за пару дней до Нового года, то придется выбирать из того, что осталось.
- Чрезмерное тепло, как и сильный холод могут повредить дереву.
- При покупке стоит внимательно осмотреть дерево: обратить внимание на качество хвои, есть ли какие-то повреждения.
При этом вне зависимости от выбранного варианта ели стоит позаботиться и о технике безопасности. Праздничное дерево может стать объектом повышенного внимания не только маленьких детей, но и домашних животных.
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