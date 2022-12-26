Как выбрать новогоднюю елку?

Главный символ Нового года - елка. Если вы заранее задумались о покупке новогоднего дерева несмотря на то, что до праздника еще есть достаточно времени, то этот материал для вас. Выбирая елку, нужно знать о некоторых тонкостях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где поставить елку?

Выбранное вами место должно находиться вдали от источников тепла, таких как радиаторы и открытый огонь (если таковой имеется). Оно должно быть рядом с розеткой, если на вашей елке точно будет гирлянда.

Углы могут быть хорошим местом для установки дерева. Они защитят елку, она не будет никому мешать, ее никто не заденет. Всегда можно будет выбрать лучшую сторону елки для показа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оцените имеющееся у вас пространство. Помните, что у дерева будет специальная подставка, которая обычно поднимает елку на несколько сантиметров над уровнем пола, поэтому учтите это при принятии решения о том, какую высоту дерева выбрать. Оценить размер елки на глаз очень сложно. Распространенная ошибка – забыть учесть высоту, которая может добавиться за счет украшения для верхушки дерева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Живая или искусственная елка?

Плюсы и минусы искусственной елки:

Благодаря своей долговечности, искусственная ель станет идеальным вариантом для тех, кто не хочет каждый год покупать новое дерево и кому мешают осыпавшиеся иголки. Сейчас елки из искусственных материалов выглядят вполне реалистично. Считается, что литые елки выглядят, как настоящие. Правда этот факт существенно влияет на их цену. Варианты из лески напоминают сосну, а хвоя из ПВХ дешевая, но не очень похожа на настоящую елку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вам надоела классическая зеленая елка, то искусственное дерево также может оказаться идеальным вариантом. Сейчас новогодние деревья могут быть абсолютно разных цветов и конструкций. Так, после выхода фильма о Барби в 2023 году новую популярность приобрел розовый. Можно также найти уже украшенное искусственное дерево. Помимо огоньков, среди украшений могут быть ягоды и шишки. Этот вариант может подойти тем, кто не хочет тратить время на поиск гирлянд и праздничных игрушек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но у искусственной елки есть значительный минус. Она не принесет в дом хвойный запах, который у многих ассоциируется с праздником.

Плюсы и минусы живой елки

Многие рекомендуют покупать живую елку дней за 5-6 до праздника. Если пойти на поиски новогоднего дерева за пару дней до Нового года, то придется выбирать из того, что осталось. Чрезмерное тепло, как и сильный холод могут повредить дереву. При покупке стоит внимательно осмотреть дерево: обратить внимание на качество хвои, есть ли какие-то повреждения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом вне зависимости от выбранного варианта ели стоит позаботиться и о технике безопасности. Праздничное дерево может стать объектом повышенного внимания не только маленьких детей, но и домашних животных.