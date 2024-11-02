Россиянам не рекомендовали отдыхать в январе и июне

В следующем году брать отпуск будет особенно невыгодно в январе, мае и июне. В эти месяцы у россиян будет минимальное число рабочих дней.

Жителям России в 2025 году посоветовали отказаться от отдыха в январе, мае, июне - в это время брать отпуск на работе невыгодно, информирует SuperJob.

"Самым "невыгодным" месяцем в 2025 году традиционно будет январь. Далее можно выделить май, июнь и ноябрь. Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой"

– глава юридической практики SuperJob Александр Южалин

Стоимость рабочего дня меняется от месяца к месяцу и зависит от количества рабочих дней. Поэтому лучше отдыхать в месяцы, когда рабочих дней много, такой вариант выгоднее, уточнил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, первым рабочим днем грядущего года станет четверг 9 января.