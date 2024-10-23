Вестник Кавказа

Сколько оппозиционеров задержали на митинге в Тбилиси?

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В МВД Грузии рассказали подробности утреннего разгона акции протеста на проезжей части в Тбилиси. В ведомстве назвали точное число задержанных, уточнив, что часть из них уже вышли на свободу, с них взята подписка о невыезде.

При разгоне демонстрации недовольных итогами выборов в парламент Грузии, которые прошли 26 октября, правоохранители задержали 16 человек, – цифру назвали в МВД Грузии.

В силовом ведомстве уточнили, что всем задержанным вменяются административные правонарушения, пишет ТАСС.

Трое задержанных достаточно быстро были отпущены на свободу, с них взята подписка о невыезде.

Изначально о задержаниях сообщили грузинские СМИ. По их данным, во время силового разблокирования перекрытой оппозиционерами дороги пострадал один человек, причем ему потребовалась госпитализация.

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