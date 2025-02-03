В Тбилиси рассказали, как экс-партнер Иванишвили в тайнике покинул Грузию

МВД Грузии рассказало подробности побега из страны бывшего партнера основателя правящей "Грузинской мечты" Георгия Бачиашвили, который, будучи фигурантом нескольких уголовных дел, сумел покинуть страну, за что в отношении него открыто еще одно дело.

Георгий Бачиашвили, ранее бывший партнером основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, сбежал из Грузии в тайнике, обустроенном в автомобиле, рассказали в МВД Грузии.

О факте своего побега Бачиашвили, который обвиняется в мошеннических действиях с деньгами Иванишвили и неисполнении обязанностей как главы Фонда соинвестирования Грузии, связанного с тем же Иванишвили, рассказал накануне сам. Однако подробностей бывший бизнесмен, которому было запрещено покидать страну и у которого несколько лет назад был изъят паспорт, не предоставил. Он лишь намекнул на некие лазейки в системе, которыми он сумел воспользоваться.

В МВД заявили, что, по предварительным сведениям, Бачиашвили сначала выехал из Грузии в Армению, это произошло 2 марта. Паспорт ему не понадобился потому, что он сделал это вне официального пункта пропуска на территории Грузии. Более того, при пересечении границы с грузинской стороны мужчина прятался в тайнике, сделанном в автомобиле.

Далее, в армянском пункте пропуска, Бачиашвили выбрался из тайника и показал российский паспорт, на основании которого его впустили в Армению.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.